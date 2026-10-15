2598 元 → 1664 元国补直降：大疆 Osmo Action 5 Pro 破冰新低

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大疆 Osmo Action 5 Pro 运动相机发布于 2024 年 9 月 19 日，标准套装售价 2598 元。

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Action 5 Pro 搭载全新一代 1/1.3 英寸传感器，画面等效像素尺寸达 2.4 μm，动态范围高达 13.5 挡，并配合 4 纳米高性能芯片，官方称即使在城市夜晚或日落日出等大光比时刻，也能拍出清晰锐利、明暗层次丰富的画面。在低光环境中，最高支持拍摄 4K / 60fps 高动态低光影像，能细腻呈现暗部细节，内置的超级夜景模式也可运用 AI 降噪算法应对更为暗光的环境挑战，让画面更加通透纯净。

Action 5 Pro 的最高视频规格升级至 4K / 120fps 4:3，并支持 4K（3840 × 2880）全像素录制。搭配镜头 155° 的超大视角，画面亮点更丰富，视觉表现更具动感与冲击力。依托 4 纳米芯片的超强算力，最高可逐帧分析 240fps 视频，智能实现 32 倍超级慢放。内置专业的 10-bit D-Log M 和 10-bit HLG 模式能捕捉超 10 亿种色彩，更充分地记录高光和低光细节，为专业创作提供强大且后期调色空间。Action 5 Pro 最高可完成 3 秒 30 张连拍，单张照片最高具备约 4000 万像素（7294 × 5472）或 8K（16:9）分辨率，清晰度约为前代产品的 4 倍。

除此之外，Action 5 Pro 的前后屏均升级为 OLED 高亮触摸屏，拥有更大的屏幕与更窄的边框。主屏峰值亮度提高至 1000 cd / m2，更方便日间拍摄，还支持 log 灰片屏幕监看还原，为专业拍摄提供准确曝光设定。另外，在熄屏显示状态下，双屏均可以低功耗显示录制规格和时长，帮助用户一目了然地获取关键信息。

相较前代产品，Action 5 Pro 的续航能力提升了 50%，一块电池最长可使用 4 小时。大疆首次在运动相机中实现人物跟随功能，即使没有云台，Action 5 Pro 也能智能判断人物位置并动态调整画面构图，始终保持人物处于视觉中心。此外，360° 地平线增稳模式与超强增稳 3.0 模式在有效校正画面水平和抑制抖动的基础上，保留更多第一人称视角的运动冲击感。Action 5 Pro 依旧轻巧便携，低至 146g 的重量与较前代不变的体积，可兼容前代丰富的场景配件。

Action 5 Pro 拥有裸机 20 米防水性能，内置的专业水压计通过专业潜水设备 EN13319 国际认证，可为用户提供水下深度和运动时长的实时查看功能，保障潜水运动安全。再配合智能拍摄功能，用户可实现出入水拍摄的自动启停，后期还可通过 Mimo App 将深度仪表盘添加至成片。机身内置的色温传感器使得直出的水下色彩真实耐看，同时借助 Mimo App 的水下色彩还原功能，可让水下画面更加通透自然。

在骑行场景中，Action 5 Pro 机身磁吸快拆的设计再配合丰富配件，使其能在车座底部、车把、头盔下巴处、手腕之间灵活切换，从不同角度记录骑行的精彩瞬间；此外，还能秒切竖拍来实现无损竖屏画面的拍摄。将 GPS 蓝牙遥控器佩戴在手腕或车把上，则可遥控机器的启停录制，并记录各类运动数据。除此之外，本代产品新增第三方运动数据导入，用华为手表或手环、苹果手表、佳明设备记录的骑行数据，或由任意第三方设备记录的 FIT 文件，均可如 GPS 蓝牙遥控器记录的数据般，以仪表盘的形式直观呈现于画面中。

在滑雪时，Action 5 Pro 电池可耐低温，零下 20℃ 也能持续录制 3.6 小时。

Action 5 Pro 具备 OsmoAudio™ 连接生态，可开机自动直连 DJI Mic 2 发射器，实现超高采样率收音，呈现通透纯净的原声级音质。双人 vlog 或访谈时，可直连两个发射器，同时收录对话声；若同时开启机身收音备份功能，Action 5 Pro 可同步收录环境音，为成片营造更强代入感。机身内置专业气压计，录制时可实时记录并显示海拔数据，并可通过 Mimo App 为影片后期添加仪表盘数据，增强临场观感。此外，新上市的多功能充电手柄可为 Action 5 Pro 提供约 7 小时的续航，并集成了相机操控、磁吸快拆、万向球调节、3.5 毫米音频转接、脚架支撑等扩展功能，更加小巧易于收纳。

用户可以通过 Mimo App 无线连接 Action 5 Pro，实时在手机中预览拍摄画面并调整参数。后期编辑视频时，丰富的剪辑模版和一键成片功能使用户的创作变得更加高效、得心应手。

Action 5 Pro 特设电池快充功能，充电 15 分钟即可畅拍 2 小时，机身新增内置储存容量达 47 GB，搭配丰富的配件生态，如多功能电池手柄、冷靴拓展套件、柔性支架等，大大拓展了 Action 5 Pro 的拍摄可能性。

即日起，Osmo Action 5 Pro 于 DJI 大疆官方商城开放购买。Osmo Action 5 Pro 标准套装售价 2598 元，内含 Osmo Action 5 Pro，以及 1 块耐寒增强续航电池、横竖拍保护框、快拆转接件等配件。Osmo Action 5 Pro 畅拍套装售价 3298 元，内含 Osmo Action 5 Pro，以及 3 块耐寒增强续航电池、多功能电池收纳盒、Osmo 1.5 米延长杆、横竖拍保护框、快拆转接件等配件。

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