西门子 CEO 博乐仁：AI 不会取代人类，会用 AI 的人却能取代不会用 AI 的人

IT之家 11 月 10 日消息，据日经亚洲今天（10 日）下午报道，西门子 CEO 博乐仁认为，AI 不会直接取代人类，但会使用 AI 的人将越来越多地取代不会使用 AI 的人。

随着企业开始思考 AI 将如何改变就业市场和岗位技能要求，掌握 AI 技术的重要性日益凸显。博乐仁认为，随着自动化和机器人技术的发展，大量体力劳动将被取代，但拥有创造力、具备电气工程或机械工程等专业基础知识的人仍有用武之地。

他解释道：“设计编程可以交给 AI 智能体，但应该设计成什么样、具体要求该怎么定，我认为人类在这些方面仍远远领先于现有模型。所有大型 AI 模型本质上都是模式匹配工具…… 现有模型并不具备真正的创造力。真正有创造力的是那些能够跳出固有思维、不拘泥于既有模式的人……AI 可发明不了寿司。”

IT之家从报道中获悉，博乐仁认为，与蒸汽机、电力等曾经改变世界的通用技术相比，AI 最大的不同在于变革速度。“蒸汽技术用了 60 年改变社会，电力用了 30 年…… 互联网和计算机用了 15 年。AI 可能只需要 7 到 8 年，现在已经过去 3 年半。速度实在太快了。”

在西门子看来，要让 AI 投资真正产生商业回报，就必须让 AI 走出消费类应用，进入现实世界。博乐仁指出：“制造业会发生变化。拿机器人来说，未来的机器人，特别是自主机器人，将拥有 AI 大脑，能够学习和适应。我们相信，AI 领域的巨额投资最终将在 AI 进入现实世界，真正对我们的产品、制造业务和现有资产产生影响时获得回报。”