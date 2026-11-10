阿维塔副总裁雍军声明“坚决不造速成车”：车一旦速成，一个家庭没了的可能性就会增大

一是研发测试验证，明确测试周期和里程的硬性要求。新申报产品必须完成综合可靠性与耐久性、结构可靠性、软件功能可靠性等测试。其中，环境适应性验证周期不少于 1 年，须包含“两冬一夏”试验；可靠性验证试验里程不低于 3 万公里。

二是创新设计准入，划出红线清单。禁止配备全隐藏式车门把手；不得采用折叠屏、柔性屏；行车过程中不得使用“零重力”座椅、旋转座椅或座椅放倒成床等功能；应急逃生、应急制动等涉及安全的操纵件必须保留实体操纵件和醒目标识。

三是准入管理，明确执行时间和处置措施。自 2027 年 1 月 1 日起，未按要求进行测试验证、验证不充分或提供虚假材料的产品不予公告；已取得公告的产品须在 2027 年 7 月 1 日前补报相关材料，逾期且存在安全隐患的，停止生产并实施召回。