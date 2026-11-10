阿维塔副总裁雍军声明“坚决不造速成车”：车一旦速成，一个家庭没了的可能性就会增大

IT之家 11 月 10 日消息，阿维塔科技副总裁雍军今日发文，揭秘了直播中提及的价值 6 个亿的「废车场」具体所指：
这些战损车，对阿维塔来说非常重要。不仅是因为这些车不便宜，更有一个共同点是：都不能卖给受众。
因为在交到用户手里之前，每一台车都要经历大量严苛的测试。从整车耐久、高温、低温，到强化腐蚀、复杂路面冲击、涉水、碰撞安全、无框车门开合耐久... 等多项测试。
有些车要经历「两冬两夏」，有些车要在极寒、极热环境下反复验证，有些车要跑几十万公里，有些车甚至要经历破坏性测试。
说实话，这些投入确实不小，甚至有些测试，做完车就报废了。
雍军表示，汽车研发没有捷径，研发测试的钱一分都不能省。阿维塔坚决不造速成车，车一旦速成，一个家庭没了的可能性就会增大。
参考IT之家此前报道，工业和信息化部等四部门 10 月 10 日公开发布关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）。汽车产品创新设计技术指南围绕虚拟操纵件、门把手、新型人机交互系统、大角度座椅等方面提出具体测试验证要求。
此次出台的文件重点面向三个方向：
一是研发测试验证，明确测试周期和里程的硬性要求。新申报产品必须完成综合可靠性与耐久性、结构可靠性、软件功能可靠性等测试。其中，环境适应性验证周期不少于 1 年，须包含“两冬一夏”试验；可靠性验证试验里程不低于 3 万公里。
二是创新设计准入，划出红线清单。禁止配备全隐藏式车门把手；不得采用折叠屏、柔性屏；行车过程中不得使用“零重力”座椅、旋转座椅或座椅放倒成床等功能；应急逃生、应急制动等涉及安全的操纵件必须保留实体操纵件和醒目标识。
三是准入管理，明确执行时间和处置措施。自 2027 年 1 月 1 日起，未按要求进行测试验证、验证不充分或提供虚假材料的产品不予公告；已取得公告的产品须在 2027 年 7 月 1 日前补报相关材料，逾期且存在安全隐患的，停止生产并实施召回。