撤档三个月后重映：国产动画电影《三国第一部：争洛阳》密钥延期至 2026 年 12 月 16 日

IT之家 11 月 10 日消息，由《长安三万里》原班人马打造，追光动画“三国”系列首作《三国第一部：争洛阳》已于 10 月 17 日再次上映。影片官方今日宣布，《三国第一部：争洛阳》密钥将延期至 2026 年 12 月 16 日。

IT之家从电影《三国第一部：争洛阳》官方了解到，今年 10 月 23 日，本片累计票房破亿。本月初，猫眼专业版数据显示，电影《三国第一部：争洛阳》 重映票房破 1000 万。

该电影原定 7 月 10 日上映，目前豆瓣评分 8.0 分，然而票房成绩不尽如人意，上映 15 天总票房仅八千多万元，于 7 月 25 日宣布撤档，另择档期上映。本片由谢君伟（代表作《长安三万里》）执导，编剧为《长安三万里》《白蛇：缘起》《新神榜：杨戬》的编剧王微。

东汉末年，危机四伏，宦官掌权，百姓困苦。黄巾军起，曹操、袁绍、袁术、吕布、孙坚、刘备等乱世英雄初露头角。各方势力争斗洛阳，惊涛骇浪中，曹操、袁绍如何应对？

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