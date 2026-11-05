微博 CEO 王高飞：企业家 IP 不只是个人流量还是长期信任资产，警惕三种运营误区

IT之家 11 月 5 日消息，世界互联网大会乌镇峰会互联网企业家论坛于 11 月 4 日在浙江乌镇举行。微博 CEO 王高飞出席论坛并发表题为“共建可信企业 IP，让中国企业家的声音走向世界”的主旨演讲。
据新浪科技报道，王高飞表示，企业家日益成为品牌对外叙事的重要主体。中国产品走向世界，企业家的声音也要形成传播合力。企业家 IP 不只是个人流量热度，更是通过技术分享、产品理念、责任担当形成的长期信任资产。
针对企业家如何做好公众沟通，王高飞指出，企业家运营个人 IP 尤其需要警惕三种常见误区：只有宣传，没有沟通；只有道理，没有共情；只有态度，没有行动。用户关注企业家，不只是看产品，更希望得到真实解释、互动反馈和被尊重的感受；企业家发声既要向外解释战略，也要向内感知用户问题。
围绕网络营商环境与平台责任，王高飞介绍，近年来在中央网信办的指导下，微博把保护企业家权益上升到平台战略：
一方面开通投诉专区，优化“一键防护”工具，帮助企业家隔离恶意攻击；
另一方面，主动处置贬损丑化企业家的不良内容，斩断恶意营销炒作的灰色链条。
今年以来，微博平台累计清理涉企违规信息 11 万余条，处置账号 1200 余个。
据IT之家今年 9 月报道，中央网信办发布通知，处置涉企侵权信息，事关企业、企业家切身利益，事关人民群众切身权益。经过一段时间实践，各方对处置涉企侵权信息已形成共识。网站平台对以下涉企侵权信息，应当积极主动清理处置。
1.个人信息类。包括泄露企业家身份证、护照、户籍档案、家庭住址、电话号码等个人身份及联系信息，以及生物识别、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等敏感个人信息。
2.侮辱贬损类。包括侮辱谩骂企业、企业家，恶搞丑化企业标识、产品和企业家肖像，将企业、企业家与色情低俗话题恶意关联，使用污名化词汇诋毁企业、企业家或特定品牌用户。
3.假冒仿冒类。包括假冒仿冒新闻单位制作发布的涉企监督信息，假借企业或企业家名义发布的信息，在公众账号名称、头像、简介中，擅自使用与企业相同或相似的名称标识或企业家姓名肖像。
4.虚假误导类。包括断章取义、歪曲解读企业家过往言论，呈现与事实不符的搜索关键词联想、搜索落地页结果，已经权威辟谣、澄清的不实信息，与企业、企业家在超大平台上的官方账号发布的公开声明不符信息。
5.其他类。包括涉企拉踩引战信息，集纳翻炒的企业旧闻旧事、负面信息，已被本平台处置过的涉企侵权信息，机器人账号、网络水军账号发布的涉企评论信息，明显违背公序良俗抹黑诋毁企业、企业家信息。