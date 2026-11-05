微博 CEO 王高飞：企业家 IP 不只是个人流量还是长期信任资产，警惕三种运营误区

IT之家 11 月 5 日消息，世界互联网大会乌镇峰会互联网企业家论坛于 11 月 4 日在浙江乌镇举行。微博 CEO 王高飞出席论坛并发表题为“共建可信企业 IP，让中国企业家的声音走向世界”的主旨演讲。

据新浪科技报道，王高飞表示，企业家日益成为品牌对外叙事的重要主体。中国产品走向世界，企业家的声音也要形成传播合力。企业家 IP 不只是个人流量热度，更是通过技术分享、产品理念、责任担当形成的长期信任资产。

针对企业家如何做好公众沟通，王高飞指出，企业家运营个人 IP 尤其需要警惕三种常见误区：只有宣传，没有沟通；只有道理，没有共情；只有态度，没有行动。用户关注企业家，不只是看产品，更希望得到真实解释、互动反馈和被尊重的感受；企业家发声既要向外解释战略，也要向内感知用户问题。

围绕网络营商环境与平台责任，王高飞介绍，近年来在中央网信办的指导下，微博把保护企业家权益上升到平台战略：

一方面开通投诉专区，优化“一键防护”工具， 帮助企业家隔离恶意攻击 ；

另一方面，主动处置贬损丑化企业家的不良内容，斩断恶意营销炒作的灰色链条。

今年以来，微博平台累计清理涉企违规信息 11 万余条，处置账号 1200 余个。

据IT之家今年 9 月报道，中央网信办发布通知，处置涉企侵权信息，事关企业、企业家切身利益，事关人民群众切身权益。经过一段时间实践，各方对处置涉企侵权信息已形成共识。网站平台对以下涉企侵权信息，应当积极主动清理处置。