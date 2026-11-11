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CoreWeave 2026 财年前三季度报归母亏损 20.75 亿美元，同比亏损扩大 178.9%

2026/11/11 5:11:03 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 11 月 11 日消息，CoreWeave 今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

    2026 财年前三季度报

  • 营业总收入：83.14 亿美元（IT之家注：现汇率约合 555.92 亿元人民币），同比增长 133.6%

  • 毛利润：55.36 亿美元（现汇率约合 370.17 亿元人民币），同比增长 111.7%

  • 毛利率：66.6%，同比下降 6.9 个百分点

  • 归母净利润：-20.75 亿美元（现汇率约合 -138.75 亿元人民币），同比亏损扩大 178.9%

  • 经营现金流：56.38 亿美元（现汇率约合 376.99 亿元人民币），同比增长 276.12%

  • 基本每股收益：-3.8 美元（现汇率约合 -25.41 元人民币），同比亏损扩大 109.94%

  • 稀释每股收益：-3.8 美元（现汇率约合 -25.41 元人民币），同比亏损扩大 103.21%

  • 资产负债率：95.6%，环比增长 2.36 个百分点

    • 2026 财年第三财季

  • 营业总收入：36.61 亿美元（现汇率约合 244.8 亿元人民币），同比增长 168.21%

  • 毛利润：24.78 亿美元（现汇率约合 165.69 亿元人民币），同比增长 148.8%

  • 毛利率：67.79%，同比下降 5.21 个百分点

  • 归母净利润：-7.09 亿美元（现汇率约合 -47.41 亿元人民币），同比亏损扩大 544.55%

  • 经营现金流：19.75 亿美元（现汇率约合 132.06 亿元人民币），同比增长 16.93%

  • 基本每股收益：-1.27 美元（现汇率约合 -8.49 元人民币），同比亏损扩大 477.27%

  • 稀释每股收益：-1.27 美元（现汇率约合 -8.49 元人民币），同比亏损扩大 477.27%

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关键词：CoreWeave

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