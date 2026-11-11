CoreWeave 2026 财年前三季度报归母亏损 20.75 亿美元，同比亏损扩大 178.9%

IT之家 11 月 11 日消息，CoreWeave 今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：83.14 亿美元（IT之家注：现汇率约合 555.92 亿元人民币），同比增长 133.6%
毛利润：55.36 亿美元（现汇率约合 370.17 亿元人民币），同比增长 111.7%
毛利率：66.6%，同比下降 6.9 个百分点
归母净利润：-20.75 亿美元（现汇率约合 -138.75 亿元人民币），同比亏损扩大 178.9%
经营现金流：56.38 亿美元（现汇率约合 376.99 亿元人民币），同比增长 276.12%
基本每股收益：-3.8 美元（现汇率约合 -25.41 元人民币），同比亏损扩大 109.94%
稀释每股收益：-3.8 美元（现汇率约合 -25.41 元人民币），同比亏损扩大 103.21%
资产负债率：95.6%，环比增长 2.36 个百分点
营业总收入：36.61 亿美元（现汇率约合 244.8 亿元人民币），同比增长 168.21%
毛利润：24.78 亿美元（现汇率约合 165.69 亿元人民币），同比增长 148.8%
毛利率：67.79%，同比下降 5.21 个百分点
归母净利润：-7.09 亿美元（现汇率约合 -47.41 亿元人民币），同比亏损扩大 544.55%
经营现金流：19.75 亿美元（现汇率约合 132.06 亿元人民币），同比增长 16.93%
基本每股收益：-1.27 美元（现汇率约合 -8.49 元人民币），同比亏损扩大 477.27%
稀释每股收益：-1.27 美元（现汇率约合 -8.49 元人民币），同比亏损扩大 477.27%
2026 财年前三季度报
2026 财年第三财季
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