拼多多送货上门新规 11 月 13 日生效：拒绝履约每单赔付 10 元

IT之家 11 月 11 日消息，拼多多新版《送货上门服务条款》已于 10 月 28 日公示，并将于 11 月 13 日正式生效，昨天突然在微博等平台登上热搜。

根据新规，针对带有专属标识的订单，商家若违背上门承诺将未履约每单赔付 10 元，且诱导放代收点等行为均被明确界定为违约。

新规的核心变化不仅在于 10 元 / 单的赔付金额，更在于将“送货上门”从一项模糊的服务描述，变成了附带举证责任转移与经营性处罚的可追责条款。

适用范围有明确边界：新规只约束商品页面带有“送货上门”绿色标识的订单，没有该标识的包裹仍按原有方式配送。商家在服务模板中自行勾选支持上门的区域，才构成承诺；未勾选的区域不受此条款约束。

10 元赔付是明面上的代价，以有效期 50 年的无门槛平台优惠券形式发放给消费者，平台有权直接从商家及其关联店铺资金中扣划。

IT之家注：无门槛优惠券指不设最低消费金额、可在平台内多数商品中直接抵扣的券种，与“满减券”不同。

对商家而言，更重的后果来自配套的经营性处罚：违规记录可能触发商品降权、屏蔽、下架、禁售、提高保证金、限制提现，情节严重的可终止合作。

旧规则下，物流显示“已签收”即默认送达完成，消费者若主张未收到，需要自行证明一个否定事实，操作上极为困难。新规将举证义务转移至商家：系统回传“送货上门”签收状态，但实际未完成上门履约的，商家需拿出配送凭证证明已履行承诺，拿不出即判定违约。

新规同时明确了两类此前难以追责的灰色操作。一是配送方通过哄劝、催促、施压或欺诈等手段，诱导消费者“同意”将包裹放入代收点 —— 这类“同意”不再作数；二是包裹未到门口、系统却回传“已签收”的虚假履约。商家服务人员的范围被扩大至自有、委托或合作的实际配送人员，快递员违规，商家承担连带责任，“配送归快递公司”不再构成免责理由。

免责条款也同步收窄。旧版明确列举的“商品尺寸过大无法通过楼道电梯”以及“天气、自然灾害、临时交通管制”等情形，被从新版的明确免责清单中删除；但地址不详或错误导致无法派送的，服务人员完成两次电话联系、暂存网点超三日仍无法联系后按流程退回，可免于赔付。删除的是列举式豁免，不是将所有不可抗力一笔勾销，抬升的是商家在配送安排上的注意义务。

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