iFixit 拆解苹果首款触控 MacBook Pro：发光 LOGO 组件难维修

IT之家 11 月 11 日消息，国外维修团队 iFixit 今天（11 月 11 日）发布视频，拆解苹果配备 PROLED XDR 显示屏的首款触控 MacBook Pro，首次揭示了其背面发光苹果 LOGO 的实现方式。

IT之家附上相关拆解视频如下：

这款笔记本没有依靠屏幕背光点亮标志，而是内置四颗 LED，配合反射层和扩散层，让标志呈现均匀的发光效果；当灯光关闭后，双向镜面涂层则让它看起来像一块亮面金属。

维修方面，这枚“会发光的苹果”并不好修。由于标志位于显示屏背后，一旦损坏，维修人员必须拆下整块屏幕才能处理。即便是技术娴熟的 iFixit 团队成员也难以单独维修该发光 LOGO，拆解过程出现 OLED 面板损坏。

在整机设计上，苹果通过削减底壳铝材来减重：PROLED 机型的下壳重 364 克，而 M6 MacBook Pro 为 456 克。尽管新增了触控屏和发光标志，其显示模组仍比 M6 机型轻 101 克，电池也轻了 2 克，触控板则略小于 M6 机型。

维修便利性方面，Thunderbolt / USB-C 接口和风扇可以更换，但需要先取出主板；HDMI 接口、SDXC 卡槽、固态硬盘和内存均焊死在主板上，用户自行升级或更换的空间有限。

iFixit 还将两台 PROLED MacBook Pro 的主板互换测试。运行“维修助手”后，触摸屏、Touch ID 等功能均正常工作，表明触控屏没有引入新的部件配对限制。最终，该机获得 5 分（满分 10 分）的可维修性评分，比 M5 MacBook Pro 高 1 分，但低于 MacBook Neo。