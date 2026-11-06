苹果首款触控 MacBook Pro 教程：一条终端命令关闭发光 LOGO

IT之家 11 月 6 日消息，苹果公司昨日（11 月 5 日）更新支持文档，指出在配备 PROLED XDR 显示屏的苹果首款触控 MacBook Pro 上，用户可以通过终端（Terminal）命令，彻底关闭 A 面的苹果发光 LOGO。

苹果表示，只要 Mac 处于唤醒状态，内置显示屏背后的苹果 LOGO 就会亮起，其亮度会根据屏幕亮度以及环境光传感器检测到的光线自动调节。在用户感知中，在昏暗房间中这个 LOGO 会更暗，在明亮环境中则会更亮。

开发者和媒体评测还发现，该标志由软件控制，采用 25kHz PWM 调光，并针对每台设备进行校准，系统会依据屏幕与标志亮度的关系，以及不同机身颜色，分别调整发光效果。

IT之家援引博文介绍，如果用户希望彻底关闭发光 Apple 标志，可在“终端”中运行以下命令，并输入管理员密码：

bashsudo defaults write com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode -int 0

若想恢复默认的发光效果，则运行：

bashsudo defaults delete com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode

苹果同时提醒，重新安装 macOS 后，发光 Logo 会重新开启。