微软游说美国政府放弃中国光模块进口限制，担忧拖慢 AI 数据中心建设

11 月 11 日，据路透社报道，微软正游说特朗普政府放弃限制进口中国新型号光收发器的计划。微软与其他科技企业及行业组织认为，中国光收发器一旦遭到限制，可能造成关键零部件短缺，进一步拖慢美国 AI 数据中心建设。

知情人士称，微软等企业今年 9 月曾与白宫科技政策办公室及美国国家安全委员会官员会面，就潜在禁令可能造成的供应链问题提出担忧。市场研究机构 Cleanview 的数据显示，微软目前在美国有 35 座数据中心正在建设，另有 134 座处于规划阶段。

美国联邦通信委员会正在研究相关限制，但尚未公布最终规则。美国政府提出限制的理由是，中国制造的新型号光模块可能被用于窃取数据、植入恶意软件或干扰数据中心服务。两名消息人士称，FCC 正在考虑将传输速率达到 3.2Tbps 的中国光模块纳入限制范围。摩根士丹利预计，这类产品将在 2028 年进入规模化生产，2029 年开始广泛部署。

Counterpoint Research 的数据显示，中国厂商约占全球光收发器市场的三分之二。美国企业 Coherent 和 Lumentum 也生产相关产品，但美国创新基金会认为，两家企业目前的产能规模尚不足以快速替代中国供应商。

美国信息技术产业委员会此前已致信 FCC，要求其不要将光收发器列入贸易限制清单。该组织认为，不少云计算企业已经提前采购 AI 芯片，如果缺少光模块完成设备互联，这些芯片可能无法按计划投入使用。与此同时，美国国会两党议员已提出法案，拟禁止敏感联邦系统采用中国制造的光收发器。

相关阅读：