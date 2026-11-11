苹果团队赴印度工厂调查，3 名塔塔合同工在维护污水处理设施时遇难

IT之家 11 月 11 日消息，路透社当地时间 11 月 10 日报道称，苹果公司正就印度塔塔电子（Tata Electronics）iPhone 零部件供应商工厂发生的致命事故进行调查。

该工厂位于泰米尔纳德邦霍苏尔（Hosur），有 3 名合同工在维护污水处理设施期间吸入气体后死亡。苹果、塔塔电子及当地政府均已启动调查。

据印度克里希纳吉里地区官员 Dinesh Kumar 介绍，事故发生在工厂污水处理厂的一座外部纳米过滤罐检查过程中。该污水处理设施由美国企业 Ecolab 旗下的 Nalco Water 运营，3 名工人当时正在进行维护工作。

Nalco Water 表示，3 名遇难者由其一家分包商雇用，事故发生在该公司运营的公用设施内，目前正配合当地政府开展调查。苹果方面已派团队前往工厂协助调查。

《印度快报》进一步报道称，3 名工人属于一支四人维护小组。事故发生后，相关人员被送往霍苏尔一家私人医院，随后被宣布死亡。印度工业安全与健康部门的一名官员表示，维护人员缺乏适当的安全防护措施。事故具体原因仍有待尸检和官方调查确认。

泰米尔纳德邦工业部长 Virudhai Magal Keerthana 在社交平台 X 上表示，政府将彻底调查这起事故，并根据调查结果采取适当措施。当地政府也已要求相关部门为遇难者家属提供必要支持。事故发生时，工厂因排灯节（Deepavali）假期暂时关闭，因此没有影响生产。

此次事故发生在苹果持续扩大印度制造业务的背景下。路透社数据显示，印度目前生产全球约四分之一的 iPhone，塔塔集团在印度 iPhone 组装业务中的占比约为 40%，其余主要由富士康承担。

IT之家注意到，塔塔电子霍苏尔工厂近年来还发生过其他事件。2024 年 9 月，该厂化学品仓储区域发生火灾，导致零部件生产暂停。今年，当地监管部门还曾调查有关工厂废水污染附近农田水源的投诉。塔塔电子随后表示已处理监管部门提出的问题，监管机构也终止了进一步行动。

此外，2026 年年中，塔塔电子位于霍苏尔的另一家 iPhone 组装工厂遭遇勒索软件攻击，超过 20 万份文件被泄露，其中包括供应商机密信息以及尚未发布的 iPhone 18 Pro 相关图片。

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