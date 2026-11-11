谷歌本月开放 3 个顶级域名注册：吃饭用 .eat、出行用 .fly、办事用 .here

IT之家 11 月 11 日消息，谷歌昨日（11 月 10 日）发布公告，宣布旗下域名注册管理机构 Google Registry 推出 .eat、.fly 和 .here 三款顶级域名，为企业和个人提供新的网址后缀选择。

IT之家援引博文介绍，上述 3 款顶级域名各有应用侧重，其中 .eat 围绕餐饮和食品业务展开，鸡翅连锁品牌 Wingstop 已使用 wingstop.eat，制作新鲜沙拉和餐食的机器人自助售餐服务 Xook 也已采用 xook.eat。

.fly 的应用涵盖旅行、无人机及科技服务，例如 AI 旅行助手 Caddy 使用 caddy.fly，电力线路巡检无人机企业 Voltair 使用 voltair.fly。

.here 则突出“在这里办事”的表达。房地产平台 Zillow 使用 rent.here 和 sell.here，分别对应租房与卖房；此外，谷歌还展示了法律服务网站 lawyer.here、求职平台 apply.here，以及居家血液检测服务网站 bloodtest.here。

注册方面，三款后缀已进入抢先注册阶段，用户可通过域名注册商购买尚可注册的域名，但需支付一笔一次性额外费用（在全面开放注册前每日递减）。

协调世界时 11 月 17 日 16 点（北京时间 11 月 18 日零时）起，三款后缀将全面开放注册，按基础年费收费，不再收取上述抢先注册附加费。