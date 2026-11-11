马斯克宣布特斯拉 Cybertruck 赛博皮卡即将停产后，改装厂主动请缨接手

IT之家 11 月 11 日消息，特斯拉汽车改装厂商 Unplugged Performance 今天在 X 平台表示，他们希望接手特斯拉 Cybertruck 赛博皮卡的生产线。

据IT之家此前报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克此前宣布，公司计划在 2027 年年中左右结束 Cybertruck 的生产，以便腾出得州超级工厂（Giga Texas）的生产空间，用于扩大 Cybercab 的产能。

Unplugged Performance 表示，他们完全支持特斯拉将 Cybercab 放在首位，并愿意接手 Cybertruck 的生产工作。他们会在不占用特斯拉场地空间、员工资源的情况下生产赛博皮卡。

同时，特斯拉可以从生产的赛博皮卡中赚取授权费，并通过 FSD 和 Robotaxi 网络获得收入。Unplugged Performance 甚至表示，特斯拉可以让 Cybercab 优先获得电池电芯。

此外这家改装厂还表示，如果能获得授权，他们希望生产 Cybertruck 赛博皮卡、三排座的 CyberSUV，以及一款无人驾驶运输车 CyberCargo。

这条帖子发布后不久浏览量突破 24 万次，Cybertruck 车主和特斯拉股东纷纷请求马斯克接受这项提议。