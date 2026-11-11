让声音被“看见”：苹果 Apple TV 手语翻译功能本月温情上线，《成为休曼》首批支持

IT之家 11 月 11 日消息，苹果公司昨日（11 月 10 日）发布博文，宣布将为 Apple TV 应用新增手语翻译功能，于 11 月 13 日随电影《成为休曼》（Being Heumann）首映同步上线。

Apple TV 用户在观看支持手语的影片时，可选择开启配套手语演绎，为聋人观众提供更多观影选择。首批支持作品包括《成为休曼》和《F1：狂飙飞车》（F1: The Movie），提供美国手语（ASL）及英国手语（BSL）翻译。

苹果公司表示今年晚些时候加入《海豹小子》（Way of the Warrior Kid）和《灰猎犬号》（Greyhound），后续还会覆盖更多苹果原创作品。

用户使用时需先在 Apple TV 应用设置中启用该功能，再于播放过程中点击手语按钮。支持的影片将显示专属图标，用户也可通过“with ASL”等关键词搜索，或进入新增的美国手语影视专区查找内容。IT之家附上相关视频如下：

苹果表示，这项体验由聋人及以手语为母语的人士参与设计和测试，手语演绎会结合具体影片制作，注重传递故事的情绪与含义。《成为休曼》的演员丹尼尔 · 杜兰特同时负责该片的手语演绎指导。