四门“糯玉米”：长安 Lumin PLUS 上市，限时权益价 4.99 万元起

感谢IT之家网友 Autumn_Dream、华南吴彦祖、热评钦定员 的线索投递！
IT之家 11 月 11 日消息，长安启源今天宣布，长安 Lumin PLUS 现已上市，新车提供 4 种车型，限时权益价 4.99 万元起。现阶段下订可享受至高 3 万 24 期 0 息金融、限定外观色免费送、全车隔热膜等权益。
IT之家附该车各版本定价如下：
|车型
|官方指导价
|限时权益价
|205 米乐乐（国轩）
|5.29 万元
|4.99 万元
|205 米乐乐（宁德）
|5.49 万元
|5.19 万元
|205 米多多（宁德）
|5.59 万元
|5.29 万元
|301 米多多（宁德）
|5.99 万元
|5.69 万元
相比原版 Lumin，Lumin PLUS 由两门设计改为了四门设计，长宽高分别为 3515mm（加长 222mm） × 1715mm（加宽 15mm） × 1545mm，轴距 2200mm（增加 220mm）。
IT之家注意到，长安 Lumin PLUS 保留了原版“糯玉米”标志性的圆形大灯与圆润车身轮廓，改用非隐藏式门把手，正脸底部格栅部分采用黑化设计。
从公布的官图来看，长安 Lumin PLUS 采用怀挡设计，中控区域取消原有换挡结构，为前排释放更多储物空间。
新车还对车机 UI 界面进行了更新，方向盘与座椅采用同色系配色，内饰座椅采用皮革面料，车门内饰及中控扶手等细节也进行了调整。