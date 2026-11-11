四门“糯玉米”：长安 Lumin PLUS 上市，限时权益价 4.99 万元起

IT之家 11 月 11 日消息，长安启源今天宣布，长安 Lumin PLUS 现已上市，新车提供 4 种车型，限时权益价 4.99 万元起。现阶段下订可享受至高 3 万 24 期 0 息金融、限定外观色免费送、全车隔热膜等权益。

IT之家附该车各版本定价如下：

车型 官方指导价 限时权益价 205 米乐乐（国轩） 5.29 万元 4.99 万元 205 米乐乐（宁德） 5.49 万元 5.19 万元 205 米多多（宁德） 5.59 万元 5.29 万元 301 米多多（宁德） 5.99 万元 5.69 万元

相比原版 Lumin，Lumin PLUS 由两门设计改为了四门设计，长宽高分别为 3515mm（加长 222mm） × 1715mm（加宽 15mm） × 1545mm，轴距 2200mm（增加 220mm）。

IT之家注意到，长安 Lumin PLUS 保留了原版“糯玉米”标志性的圆形大灯与圆润车身轮廓，改用非隐藏式门把手，正脸底部格栅部分采用黑化设计。

从公布的官图来看，长安 Lumin PLUS 采用怀挡设计，中控区域取消原有换挡结构，为前排释放更多储物空间。

新车还对车机 UI 界面进行了更新，方向盘与座椅采用同色系配色，内饰座椅采用皮革面料，车门内饰及中控扶手等细节也进行了调整。