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2027 款长安启源 Q07 天枢领航版上市，限时权益价 12.98 万元起

2026/10/20 10:46:38 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 10 月 20 日消息，长安启源今日宣布，2027 款启源 Q07 天枢领航版上市，限时权益价 12.98 万元起

  • 215 激光尊享型：官方指导价 13.98 万元，限时权益价 12.98 万元

  • 215 激光理享型：官方指导价 14.98 万元，限时权益价 13.98 万元

  • 215 激光超享型：官方指导价 15.98 万元，限时权益价 14.98 万元

  • 215 激光耀享型：官方指导价 16.98 万元，限时权益价 15.98 万元

IT之家获悉，新车全系标配激光雷达、标配天枢领航 Pro、宁德时代电芯 · 金钟罩电池、CDC 智能魔毯悬架。

2027 款长安启源 Q07 天枢领航版新增外观色“星汉紫”、内饰色“晨晖棕”；搭载激光雷达，搭配地平线征程 6M 芯片，支持城市领航辅助、记忆泊车辅助功能；采用长安天枢座舱，新增爱奇艺 / 腾讯视频等车机应用。

新车采用长安蓝鲸超擎插混，搭配第二代 DHT 集成电机，馈电油耗低至 3.9L/100km；搭载 CDC 智能魔毯悬架，过弯抗侧倾能力提升 10%，后悬跟随性提升 15%。

新车主驾座椅新增 2 向电动腿托，云感大五座支持吸风式通风、加热与按摩功能，拥有 763L 双层后备箱；全系标配宁德时代电芯、终身质保。

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关键词：长安启源 Q07长安启源

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