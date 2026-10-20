2027 款长安启源 Q07 天枢领航版上市，限时权益价 12.98 万元起

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IT之家 10 月 20 日消息，长安启源今日宣布，2027 款启源 Q07 天枢领航版上市，限时权益价 12.98 万元起。
215 激光尊享型：官方指导价 13.98 万元，限时权益价 12.98 万元
215 激光理享型：官方指导价 14.98 万元，限时权益价 13.98 万元
215 激光超享型：官方指导价 15.98 万元，限时权益价 14.98 万元
215 激光耀享型：官方指导价 16.98 万元，限时权益价 15.98 万元
IT之家获悉，新车全系标配激光雷达、标配天枢领航 Pro、宁德时代电芯 · 金钟罩电池、CDC 智能魔毯悬架。
2027 款长安启源 Q07 天枢领航版新增外观色“星汉紫”、内饰色“晨晖棕”；搭载激光雷达，搭配地平线征程 6M 芯片，支持城市领航辅助、记忆泊车辅助功能；采用长安天枢座舱，新增爱奇艺 / 腾讯视频等车机应用。
新车采用长安蓝鲸超擎插混，搭配第二代 DHT 集成电机，馈电油耗低至 3.9L/100km；搭载 CDC 智能魔毯悬架，过弯抗侧倾能力提升 10%，后悬跟随性提升 15%。
新车主驾座椅新增 2 向电动腿托，云感大五座支持吸风式通风、加热与按摩功能，拥有 763L 双层后备箱；全系标配宁德时代电芯、终身质保。