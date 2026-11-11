全国产化算力底座：龙芯智能机器车实现深度视觉与目标抓取，由龙芯 2K3000 统一调度

IT之家 11 月 11 日消息，龙芯中科昨日宣布，基于自研智能机器车完成 ROS2 Jazzy 版本的全栈移植，贯通建图定位、手柄遥控、机械臂控制与深度视觉的完整链路。整车由龙芯 2K3000 处理器统一调度，具备环境感知与目标抓取能力。

ROS2（IT之家注：机器人操作系统第二版，Robot Operating System 2，机器人领域主流的开源中间件框架）凭借跨平台与分布式通信特性，将传感器、算法与执行器连成可复用的网络。本次全栈移植验证形成了一套可复用的国产机器人开发方案。

其核心算力来自龙芯 2K3000。该芯片采用 12nm 制程，集成 8 个基于自主龙架构的 LA364E 处理器核心，主频最高 2.5GHz。缓存配置为一级指令与数据缓存各 64KB，二级缓存共享 6MB。

龙芯方面披露，其单核性能可对标 ARM Cortex-A76 级别处理器，实测 SPEC CPU 2006 Base 单核定点分值达到 30 分。

感知系统分为两条链路。车身侧置激光雷达负责平面感知，机械臂末端的深度相机负责三维深度感知。龙芯针对室内场景完成参数校调，配合里程计互补，提升定位稳定性与建图完整度。

底盘控制方面，小车搭载麦克纳姆轮，通过组合四个电机转速，实现前后、横移、旋转与斜向的全向运动。主控板直插 USB 手柄，龙芯自研程序将摇杆量翻译为速度指令，并设有死区过滤与安全使能键。

龙芯方面表示，后续将补齐急停与看门狗功能，将动作组接入上层程序，并推进检测与点云融合的三维目标定位。从建图定位到机械臂抓取的完整链路，验证了龙芯 2K3000 在机器人运算处理与实时控制场景中的可行性，可为工业自动化、智能仓储等原型开发提供参考方案。