Adobe Photoshop 迎来 AI 进化：照片能重新打光，删物体还能清理倒影

IT之家 11 月 11 日消息，美国当地时间昨日（11 月 10 日）召开的 Adobe MAX 2026 大会上，Adobe 宣布为 Photoshop、Premiere、Lightroom、Illustrator、InDesign 等创意软件带来一波 AI 新功能，覆盖照片重打光、视频拆音轨、闭眼修复、自动剪辑和多人协同设计等场景。

IT之家援引博文介绍，Photoshop 新增“重新调光”（Relight）工具，可为照片添加光源，并调整位置、颜色和亮度，且修改不破坏原图；“生成式重塑”（Generative Restyle）则能根据文字描述生成多种风格变化，再用滑块调整强度。升级后的“移除”（Remove Tool）工具还会识别物体留下的阴影、倒影、足迹和波纹，一并清除并重建背景。

视频剪辑方面，Premiere 的“生成媒体”功能可直接在时间线中生成补充画面、音效、环境声和背景音乐，用户可选择 Adobe Firefly，也可调用 Google、Kling、Runway、Luma 等模型。

更实用的是音频分离能力：AI 可将对话、音乐、环境音和音效拆开，甚至把重叠说话者的声音分成不同音轨，大幅降低后期混音门槛。

iPhone 版 Premiere 也迎来“快速剪辑”：用户选中相册素材、描述想要的效果，AI 便能生成可继续编辑的初剪版本。该应用还接入环球音乐与华纳音乐的数十万首授权曲目，但仅限个人非商业视频使用；商业项目仍需使用 Adobe Stock Audio。appleinsider

Lightroom 则加入 Glow 光效、更精细的瑕疵修复，以及“睁眼”功能，可利用同一人的其他照片，替换闭眼瞬间。InDesign 的协同编辑、Illustrator 的实时混合控制，也让团队协作更顺畅。

更值得关注的是，Adobe 正在把 AI 助手扩展到多款创意软件，并预览 MCP 集成，让第三方 AI 代理能直接操作 Photoshop、Illustrator、Premiere 和 After Effects 的本地项目文件，保留图层、矢量、素材箱和序列等可编辑内容。该能力计划于 2027 年初向 Creative Cloud 用户开放。

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