漫威新剧《幻视任务》今日完结：绯红女巫旺达现身片尾彩蛋，或将在《复仇者联盟 5》回归

IT之家 11 月 11 日消息，《旺达幻视》三部曲终章 —— 漫威新剧《幻视任务》已于今年 10 月 14 日在 Disney+ 开播。

本片在今日迎来了大结局完结篇《永远》，本集时长约 72 分钟，讲述了幻视拥抱真实自我的探寻之旅，至此落下帷幕。

IT之家注意到，目前《幻视任务》片尾彩蛋也已曝光，讲述了绯红女巫摧毁多元宇宙所有《黑暗神书》之后的剧情。如观众所期待的，旺达并未死去，在山体崩塌之后，毁灭博士救出了她。预计接下来，旺达将在《复仇者联盟 5》中登场。

据介绍，《幻视任务》是继《旺达幻视》《女巫阿加莎》后 MCU 衍生剧系列三部曲的最后一部，将讲述幻视试图恢复记忆和人性的故事。

保罗 · 贝坦尼 / 詹姆斯 · 斯派德 / 埃米丽 · 汉普希尔 / 托德 · 斯塔什维克 / 法兰 · 塔希尔将出任主演。

其中，保罗 · 贝坦尼继续出演幻视，詹姆斯 · 斯派德回归饰奥创（将以人类形态回归），鲁阿里德 · 莫利卡饰旺达和幻视的儿子汤米，特里 · 马塔拉斯担任运作人。

根据规划，漫威《复仇者联盟 5：毁灭之日》内地已定档 12 月 16 日全球领先上映。将讲述多元宇宙的故事，会链接 X 战警、神奇四侠等超级英雄的世界。而毁灭博士在故事里将执行他的计划 —— 多元宇宙碰撞导致了他的家庭破碎，因此他决定创造一个全新秩序的宇宙。

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