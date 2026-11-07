漫威官宣《复仇者联盟 5》中国首映礼将在上海举办，12 月 16 日内地上映

IT之家 11 月 7 日消息，11 月 6 日，漫威影业官宣《复仇者联盟 5：毁灭之日》全球宣传行程安排，包括中国首映礼，将在上海举办。

具体如下：

拉斯维加斯（美国）

圣保罗（巴西）

黄金海岸（澳大利亚）

罗马（意大利）

伦敦（英国）

首尔（韩国）

上海（中国）

多伦多（加拿大）

洛杉矶（美国）

IT之家注意到，该片将于 12 月 16 日在中国内地上映，领先北美两天。影片将讲述多元宇宙的故事，会链接 X 战警、神奇四侠等超级英雄的世界。而毁灭博士在故事里将执行他的计划 —— 多元宇宙碰撞导致了他的家庭破碎，因此他决定创造一个全新秩序的宇宙。

本片将由罗素兄弟回归执导，小罗伯特・唐尼、克里斯・埃文斯、克里斯・海姆斯沃斯、佩德罗・帕斯卡、凡妮莎・柯比、汤姆・希德勒斯顿、安东尼・麦凯、塞巴斯蒂安・斯坦等人主演。

该片聚焦“三个宇宙的巨大危机”，X 战警等加入，小罗伯特 · 唐尼从“钢铁侠”变反派“毁灭博士”，已公布的演员 / 角色还有：

克里斯 · 海姆斯沃斯 / 雷神

凡妮莎 · 柯比 / 隐形女

安东尼 · 麦凯 / 美国队长

塞巴斯蒂安 · 斯坦 / 巴基 · 巴恩斯

莱蒂希娅 · 赖特 / 黑豹

保罗 · 路德 / 蚁人

怀亚特 · 拉塞尔 / 美国特工

特诺切 · 韦尔塔 / 纳摩

爱波 · 莫斯-巴克拉赫 / 石头人

刘思慕 / 尚气

弗洛伦斯 · 皮尤 / 叶莲娜

凯尔希 · 格兰莫 / 野兽

刘易斯 · 普尔曼 / 哨兵

丹尼 · 拉米雷兹 / 猎鹰

约瑟夫 · 奎因 / 霹雳火

大卫 · 哈伯 / 红色守卫

温斯顿 · 杜克 / 姆巴库

汉娜 · 乔恩-卡门 / 幽灵

汤姆 · 希德勒斯顿 / 洛基

帕特里克 · 斯图尔特 / X 教授

伊恩 · 麦克莱恩 / 万磁王

艾伦 · 卡明 / 蓝魔鬼

丽贝卡 · 罗梅恩 / 魔形女

詹姆斯 · 麦斯登 / 镭射眼

查宁 · 塔图姆 / 牌皇

佩德罗 · 帕斯卡 / 神奇先生

海莉 · 阿特维尔 / 佩吉 · 卡特

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