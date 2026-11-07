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漫威官宣《复仇者联盟 5》中国首映礼将在上海举办，12 月 16 日内地上映

2026/11/7 14:37:54 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 会弹琴的九号 的线索投递！

IT之家 11 月 7 日消息，11 月 6 日，漫威影业官宣《复仇者联盟 5：毁灭之日》全球宣传行程安排，包括中国首映礼，将在上海举办。

具体如下：

  • 拉斯维加斯（美国）

  • 圣保罗（巴西）

  • 黄金海岸（澳大利亚）

  • 罗马（意大利）

  • 伦敦（英国）

  • 首尔（韩国）

  • 上海（中国）

  • 多伦多（加拿大）

  • 洛杉矶（美国）

IT之家注意到，该片将于 12 月 16 日在中国内地上映，领先北美两天。影片将讲述多元宇宙的故事，会链接 X 战警、神奇四侠等超级英雄的世界。而毁灭博士在故事里将执行他的计划 —— 多元宇宙碰撞导致了他的家庭破碎，因此他决定创造一个全新秩序的宇宙。

本片将由罗素兄弟回归执导，小罗伯特・唐尼、克里斯・埃文斯、克里斯・海姆斯沃斯、佩德罗・帕斯卡、凡妮莎・柯比、汤姆・希德勒斯顿、安东尼・麦凯、塞巴斯蒂安・斯坦等人主演。

该片聚焦“三个宇宙的巨大危机”，X 战警等加入，小罗伯特 · 唐尼从“钢铁侠”变反派“毁灭博士”，已公布的演员 / 角色还有：

  • 克里斯 · 海姆斯沃斯 / 雷神

  • 凡妮莎 · 柯比 / 隐形女

  • 安东尼 · 麦凯 / 美国队长

  • 塞巴斯蒂安 · 斯坦 / 巴基 · 巴恩斯

  • 莱蒂希娅 · 赖特 / 黑豹

  • 保罗 · 路德 / 蚁人

  • 怀亚特 · 拉塞尔 / 美国特工

  • 特诺切 · 韦尔塔 / 纳摩

  • 爱波 · 莫斯-巴克拉赫 / 石头人

  • 刘思慕 / 尚气

  • 弗洛伦斯 · 皮尤 / 叶莲娜

  • 凯尔希 · 格兰莫 / 野兽

  • 刘易斯 · 普尔曼 / 哨兵

  • 丹尼 · 拉米雷兹 / 猎鹰

  • 约瑟夫 · 奎因 / 霹雳火

  • 大卫 · 哈伯 / 红色守卫

  • 温斯顿 · 杜克 / 姆巴库

  • 汉娜 · 乔恩-卡门 / 幽灵

  • 汤姆 · 希德勒斯顿 / 洛基

  • 帕特里克 · 斯图尔特 / X 教授

  • 伊恩 · 麦克莱恩 / 万磁王

  • 艾伦 · 卡明 / 蓝魔鬼

  • 丽贝卡 · 罗梅恩 / 魔形女

  • 詹姆斯 · 麦斯登 / 镭射眼

  • 查宁 · 塔图姆 / 牌皇

  • 佩德罗 · 帕斯卡 / 神奇先生

  • 海莉 · 阿特维尔 / 佩吉 · 卡特

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关键词：复仇者联盟 5漫威影业

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