苹果 AirPods 京东 11.11 补贴释放：AirPods Pro 3 国补后 1088 元 1 小时达

AirPods Pro 3 定价 1899 元，京东今日再降价，PLUS 折后仅需 1279 元。

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AirPods 5 支持主动降噪，官方定价 999 元，长续航 + 无线充电盒版定价 1149 元。

今日 PLUS 折后 898 元起，国补后低至 764 元起：

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AirPods 5 降噪能力≈ AirPods Pro 第 1 代，较 AirPods Pro 第 3 代弱不少。

但 AirPods 5 舒适程度又优于 Pro 系列很多（在长时间佩戴情况下，无耳塞设计真的会舒服很多），小伙伴们可按需选择。

如果使用场景以公共交通为主，则建议选择 AirPods Pro 第 3 代。

如果是以办公室、图书馆、日常公园跑步等等场景为主，AirPods 5 就很不错啦（建议选择长续航版）。

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