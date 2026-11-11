玛莎拉蒂将在迪拜打造品牌住宅岛：配游艇接驳、海上餐厅，首批住宅 2030 年交付

IT之家 11 月 11 日消息，玛莎拉蒂这次把三叉戟标志从汽车引擎盖搬到了住宅大门上。当地时间 2026 年 11 月 9 日，意大利豪华汽车制造商玛莎拉蒂与迪拜房地产开发商 Samana Collecta 联合宣布，将在迪拜海岸附近的“世界群岛”项目中打造一座品牌住宅岛，命名为“玛莎拉蒂岛”（Maserati Island）。

这是玛莎拉蒂首次涉足全年居住型房地产项目。根据双方公布的信息，玛莎拉蒂岛计划建设 840 套品牌住宅，首批住宅预计从 2030 年开始交付。

整个项目规划了三种住宅类型，包括普通品牌公寓、7 栋水上别墅和 2 栋树屋别墅，所有住宅均冠以玛莎拉蒂品牌名称。双方在联合发布会上表示，首批推出 232 套住宅，户型从单间公寓到四居室不等，每套住宅均配备私人泳池。

所有住宅都以无遮挡海景为核心设计理念，通过大面积玻璃窗和开放式户型，将周围的泻湖与海岸景观融入室内空间。室内家具则采用 Giorgetti Maserati Edition 系列产品。这是玛莎拉蒂与意大利家具品牌 Giorgetti 于 2025 年开启的合作项目。

阿尔法 · 罗密欧和玛莎拉蒂首席执行官桑托 · 菲奇利（Santo Ficili）表示：“通过玛莎拉蒂岛，我们在 Casa Maserati 开启的品牌发展道路上迈出了重要一步，将我们对意大利奢华生活方式的构想，转化为一种独特的居住体验。”

Samana Developers 首席执行官伊姆兰 · 法鲁克（Imran Farooq）则将此次合作称为“一个具有里程碑意义的项目，不仅对 Samana Collecta 如此，对整个迪拜豪华房地产市场也是如此”。

玛莎拉蒂首席营销官兼 Bottegafuoriserie 总经理克里斯蒂亚诺 · 菲奥里奥（Cristiano Fiorio）则将这一项目与品牌百年历史联系起来。他表示，随着玛莎拉蒂三叉戟标志迎来诞生 100 周年，玛莎拉蒂岛的推出“标志着品牌历史上的一个重要里程碑”。

除了住宅本身，岛上还将配备一系列公共设施，包括中央泻湖、私人海滩、海滩俱乐部、健康与健身设施、水上运动码头，以及一艘停泊在近海的意大利主题水上餐厅。

此外，项目还将设置商务办公空间，并提供高速网络连接，方便需要远程办公的住户。

岛屿与迪拜大陆之间不会通过桥梁连接。根据中东建筑行业媒体 Construction Business News Middle East 的报道，Samana 计划提供游艇接驳服务，班次间隔为 30 分钟。不过，目前迪拜大陆上的具体登船地点尚未公布。

目前，玛莎拉蒂岛住宅的具体售价和销售时间表均未披露。项目预计从 2030 年开始交付，整体开发周期约为 4 年。这一时间安排与迈阿密的布加迪品牌住宅（Bugatti Residences）等豪华汽车品牌房地产项目较为接近。

IT之家注意到，近年来玛莎拉蒂正不断将品牌影响力延伸至汽车销售之外，涉足与品牌历史相关的电影制作、酒店服务以及其他生活方式合作项目。此次推出品牌住宅岛，是其拓展品牌商业版图的一次更直接尝试：玛莎拉蒂希望消费者不仅愿意为车头上的三叉戟标志买单，也愿意为家门口的同一个标志支付溢价。