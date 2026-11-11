反向虚标：2027 款奔驰 EQS 450+ 实测续航达 867 公里

IT之家 11 月 11 日消息，一辆 2027 款梅赛德斯-奔驰 EQS 轿车在汽车评测机构《Edmunds》的实际续航测试中，行驶里程达到了 539 英里（约 867 公里）。这一表现显示，电动汽车的续航焦虑正在逐渐成为过去，当然，前提是消费者有足够的预算购买这类高端车型。

在测试中，奔驰 EQS 450+ 行驶了 539 英里，比美国环保署（EPA）公布的 467 英里（约 752 公里）续航里程高出 72 英里（约 116 公里）。这也使其成为《Edmunds》测试过的续航最长的轿车，比此前的 Lucid Air Dream Edition 多行驶了 34 英里（约 55 公里）。

需要说明的是，《Edmunds》的续航测试路线中，城市道路与高速公路行驶里程占比分别为 60% 和 40%；美国环保署采用的比例则是 55% 和 45%。在《Edmunds》此前的测试中，只有凯迪拉克 Escalade IQ 的续航成绩超过 EQS 450+，达到惊人的 558 英里（约 898 公里）。

2027 款 EQS 经过了多项升级，进一步提升了能效和续航能力。新车电池容量从老款的 118 千瓦时增加至 122 千瓦时，后置电机新增两挡变速箱，整车平台也升级为 800 伏架构。这些改进已经体现在官方续航数据上，而实际测试成绩进一步超出预期。

新款 EQS 的优势不仅在于跑得更远，800 伏平台还显著提升了充电速度。

凭借长续航、出色的能效以及较高的直流快充功率，《Edmunds》按照充电速度对应的每小时补充续航里程指标，将 EQS 450+ 评为其测试过的充电速度第三快的电动汽车。测试显示，这款车只需 7 分钟就能补充 100 英里（约 161 公里）的续航里程，成绩仅次于现代 IONIQ 6 和新款梅赛德斯-奔驰 CLA 250+。CLA 250+ 同样采用了两挡变速箱和 800 伏平台等技术，以提升能效并缩短充电时间。

当然，这辆接受测试的 EQS 450+ 选装后的标价接近 12.2 万美元（IT之家注：现汇率约合 81.6 万元人民币），并非大多数电动汽车消费者能够负担得起的车型。