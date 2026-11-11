Aqara 绿米流光溢彩落地灯 T1 开售：支持苹果 Apple Home，到手价 649 元

IT之家 11 月 11 日消息，Aqara 今日宣布 Aqara 流光溢彩落地灯 T1 开售，官方零售价 999 元，到手价 649 元。

这款落地灯采用侧发光洗墙设计，可投射 1600 万色光效，覆盖 2000K-9000K 宽域色温无极调节，Ra90 高显色指数，能够真实还原物体色彩；产品光通量达 1000 流明，兼顾氛围营造与日常基础照明需求。

这款产品支持 Apple Home 与 Matter 协议，兼容 Apple Watch 手势控制、iPhone Action Button 场景触发、快捷指令联动等苹果生态玩法。

这款产品采用 Zigbee & Thread 双协议设计，默认为 Zigbee 协议接入 Aqara Home 实现完整功能，可按需切换至 Thread 协议接入 Matter，与 Apple Home、Amazon Alexa、Google Home、Samsung SmartThings 等第三方生态互联互通。

这款产品控制方式支持 Siri 语音、魔方控制器调光、定时柔光助眠、手机 App 远程开关、场景联动起夜微光、多灯组控铺满氛围，未入网时也可作为普通落地灯手动开关使用。

IT之家附详细参数如下：

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