长城汽车提醒：警惕假冒召回短信，不点、不信、不转账

IT之家 11 月 11 日消息，长城汽车今日发文表示，近期发现有不法分子冒充长城汽车旗下哈弗品牌的官方名义，通过短信渠道向车主发送伪造的召回提醒，谎称车辆零部件存在安全隐患，并附带陌生网址链接。

长城汽车郑重声明： 1、此类短信及所附链接均非长城汽车官方发布，短信所称的“召回事项”纯属捏造。

2、长城汽车官方发布的服务通知，不会以任何名义索要银行卡、验证码等敏感信息，更不会要求车主向陌生账号转账付款。

3、用户如需确认车辆是否涉及官方召回，请通过国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心官方渠道查询，或联系长城汽车客户服务中心、品牌授权经销商核实。

4、长城汽车已就相关冒名诈骗线索向公安机关报案。 长城汽车客服热线 400-666-1990 长城汽车在此再次提醒各位车主：收到此类可疑短信，请勿点击链接、勿回拨陌生号码、勿提供个人敏感信息，及时删除，必要时向公安机关报案，谨防诈骗，守护个人信息与财产安全。 长城汽车 2026 年 11 月 11 日

综合IT之家此前报道，已有多家车企遭遇被不法分子冒名发布虚假召回短信的情况。目前，捷豹路虎中国、日产汽车、沃尔沃、上汽通用、比亚迪、问界汽车、宝马中国、大众中国、理想汽车等均发布声明，提醒车主提高警惕，切勿点击可疑链接、回复相关短信等。