长城欧拉 7 更多信息公布：双电机布局 + 激光雷达，将于近期上市

IT之家 11 月 10 日消息，今日，长城汽车公布欧拉 7 的更多配置信息。该车提供旅行版、轿跑版两种车身形式，将于近期正式上市。

外观上，欧拉 7 前脸延续欧拉家族设计风格，圆形灯组为该车标志性特征，前大灯由 127 颗 LED 组成，尾灯配备 78 颗 LED，前后灯光形成呼应。车顶搭载激光雷达，预示新车支持高阶智能驾驶辅助系统。

车身侧面，新车配备常规外拉式门把手，充电接口布置在右前翼子板处。整车流线从前机盖连贯延伸至车尾，A 柱向 D 柱平缓过渡。尺寸参数方面，欧拉 7 旅行版长宽高为 4820mm×1862mm×1520mm，轿跑版长宽高为 4890mm×1850mm×1503mm，两款车型轴距均为 2870mm。对比来看，轿跑版车长增加 70mm、车高降低 17mm，视觉上更低趴修长；旅行版依靠平缓的车顶线条，保障车内头部空间与装载能力。

车尾是欧拉 7 造型的重点区域，尾部采用上扬的曲面设计，依靠连续变化的曲线塑造尾部轮廓。尾部外扩弧线有助于拓展行李舱纵向空间，同时新车配备 81° 大开角掀背尾门，装载地台较低，便于大件物品取放。

IT之家注意到，欧拉 7 基于长城“ONE GWM”全球战略打造，采用“欧拉 + 数字”的全球命名体系，车尾带有 GWM 标识。动力方面，双电机版本前后电机最大功率分别为 160kW、150kW，电池采用磷酸铁锂方案；该版本最高车速 180km/h，整备质量 1985kg，车辆总质量 2385kg。