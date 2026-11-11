任天堂又出手：GitHub 移除 144 个 Switch 破解芯片固件仓库

IT之家 11 月 11 日消息，任天堂再次加大打击游戏盗版的力度，要求 GitHub 删除多个存储 Switch 破解芯片固件的代码仓库，最终导致 144 个相关仓库被下架。

此前，任天堂曾多次向 GitHub 发出 DMCA（美国《数字千年版权法》）下架通知，要求平台删除 Switch 模拟器，以及用于运行盗版游戏的相关工具，例如密钥提取工具。

据 TorrentFreak 报道，任天堂近日再次向 GitHub 提交 DMCA 投诉，要求删除涉及 Switch 破解芯片的资料和固件仓库，涵盖但不限于 SX Core、SX Lite、Picofly 和 HWFLY 等产品。此次投诉最终导致 144 个代码仓库被移除。

任天堂在投诉文件中表示，这些固件允许 Switch 破解芯片非法绕过主机的可信平台模块（TPM）保护机制，从而运行未经授权的 Switch 游戏副本。

任天堂进一步解释称，相关破解芯片固件会在设备运行过程中绕过主机的启动流程，从而规避 Switch 内置的技术保护措施。

任天堂认为，这些固件的主要设计目的就是规避 DMCA 所保护作品的访问控制技术措施，因此，其传播行为涉嫌违反相关法律规定。根据 DMCA，任何主要为绕过版权作品访问控制措施而设计或生产的技术及设备，其传播都可能构成违法行为。

此次投诉还引用了一起此前的司法案件。2020 年，三名涉案人员因使用破解芯片相关技术受到刑事指控，其中包括加里 · 鲍泽（Gary Bowser）。鲍泽随后因参与相关活动被判处 40 个月监禁，并于 2023 年获释。

鲍泽曾是黑客组织 Team-Xecuter 的成员。该组织早在 2013 年就开始开发和销售破解设备，帮助用户在游戏主机上运行未经授权的 ROM 游戏文件，涉及 Nintendo Switch、3DS 等平台。

根据美国政府的说法，Team-Xecuter 的犯罪业务累计创造了数千万美元的销售额，并给相关企业造成最高约 1.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 10.03 亿元人民币）的损失。

不过，TorrentFreak 也指出，鲍泽认罪并不等同于法院已经明确裁定所有破解芯片均属违法。任天堂在提交 DMCA 下架通知时，也不需要先证明破解芯片在所有情况下都违反法律。

最终，GitHub 认为任天堂提交的投诉足以构成下架理由，因此移除了相关代码仓库。

此次行动再次表明，任天堂正持续通过版权法律手段打击 Switch 破解技术的传播。不过，DMCA 投诉导致仓库下架，并不意味着相关技术在法律层面已经获得全面定性。