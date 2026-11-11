涉及关键词“花呗”，蚂蚁集团、蚂蚁消金起诉易小满、百度网讯

IT之家 11 月 11 日消息，据人民法院公告网，北京市海淀区人民法院发布公告，该院受理原告蚂蚁科技集团股份有限公司（下称蚂蚁集团）、重庆蚂蚁消费金融有限公司（下称蚂蚁消金）与被告深圳市易小满投资咨询有限公司（下称易小满）、北京百度网讯科技有限公司（下称百度网讯）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，现向易小满公告送达起诉状副本、证据材料、应诉通知书、举证通知书、权利义务须知、廉政监督卡及开庭传票。

IT之家从公告获悉，蚂蚁集团、蚂蚁消金的诉讼请求包括：

1. 判令被告一立即停止涉案商标侵权及不正当竞争行为， 即立即停止将蚂蚁集团、蚂蚁消金“花呗”注册商标作为搜索关键词并进行广告投放的行为 ；

2. 判令被告二 立即停止在其运营的百度搜索引擎（baidu.com）中将“花呗”以及与“花呗”近似的词语 ，例如“花贝”“呗花”等，设置为搜索关键词，并将“花呗”关键词加入搜索白名单以排除其他主体继续将其作为投放关键词使用；

3. 判令被告一向原告赔偿经济损失及合理开支共计 50 万元；

4. 判令被告二对第三项诉讼请求承担连带责任。

此外，原告的诉讼请求还包括判令被告一在《中国知识产权报》上刊登声明以消除其侵权行为给原告带来的不良影响；判令被告二承担本案诉讼费用。

据界面新闻报道，一位助贷业内人士透露，过去贷款倒流代理商在搜索引擎上购买知名品牌的关键词是普遍现象，购买关键词是一种基础的获客手段；另有接近助贷人士表示，购买关键词可以低成本快速获客，非常普遍，助贷机构是否购买知名商标的关键词，则要看机构自己的选择。

另据南方都市报 2021 年报道，因在金融贷款产品上使用“蚂蚁贷款借呗”“蚂蚁借呗贷款花呗”等标识，蚂蚁科技集团股份有限公司将海南庆德大信息科技有限公司诉至法院。2021 年 3 月 26 日，中国裁判文书网公布了该案一审判决书，海南庆德公司被判立即停止侵权行为，并赔偿蚂蚁集团公司 100 万元。