欧盟网络安全局警告：超市冰箱遭黑客攻击后，家用电器可能是下一个目标

IT之家 11 月 11 日消息，欧盟网络安全机构负责人当地时间周二接受法新社采访时发出警告，欧洲多国超市冰箱近期遭遇网络攻击后，家用电器可能成为黑客的下一个目标。其呼吁欧洲加大网络安全投入，以应对日益严峻的网络威胁。

IT之家注意到，今年 10 月和 11 月，至少有 12 个欧洲国家的超市遭到网络攻击，其中法国受到的影响最为严重。

欧盟网络安全局（ENISA）执行主任约翰 · 莱帕萨尔（Juhan Lepassaar）表示：“安全不应该、也不能成为事后才考虑的问题。”

他警告称：“今天遭到攻击的是冰箱，明天可能就是路由器，后天则可能轮到各种家用电器，诸如此类。”

莱帕萨尔是在比利时布鲁塞尔接受采访时作出上述表态的。当时，他正在发布总部位于希腊雅典的 ENISA 最新一期两年期报告，介绍欧盟网络安全现状。

他表示：“所有安全事件都可以避免，但问题在于，我们是否愿意投入资金来实现这一目标？网络安全并不便宜。”他同时呼吁制造商在产品设计之初就将安全性纳入考虑，而不是等产品上市后再进行补救。

莱帕萨尔强调，网络安全至关重要，因为“作为普通公民和社会成员，我们所依赖的每一项服务，都包含数字化环节，其中可能涉及一段代码。如果这段代码没有得到保护，就有可能遭到黑客攻击”。

他指出，最糟糕的情况是，人们可能失去那些日常生活中不可或缺的公共服务，包括警察无法及时抵达现场、消防部门无法正常出动、医院无法正常运转，以及交通系统无法将人们从一个地点安全送往另一个地点。

“这些都是我们赖以正常生活、每天 24 小时持续运转的服务。”他解释说，“一旦它们出现故障，就会立即对社会造成影响。”

今年 10 月 11 日至 12 日，法国数百家超市遭到网络攻击，导致店内冰箱和冷冻柜的温度异常升高，许多超市不得不丢弃全部易腐食品，蒙受经济损失。

对于欧盟即将全面实施的新网络安全法规，莱帕萨尔表示欢迎。相关法规预计将于明年全面生效。此外，欧盟还计划将 ENISA 的人员规模和资源投入增加一倍，以增强其应对网络威胁的能力。

不过，他也坦言，即使实现这一目标，也“永远不可能足够”，但这至少是一个良好的开端。