大水冲了龙王庙？AI 编程工具 Grok Build 漏洞导致 SpaceXSI 敏感资料暴露

IT之家 11 月 11 日消息，网络安全公司 Claroc 发现，SpaceXSI 旗下的 AI 编程工具 Grok Build 存在安全漏洞，导致数千名用户的敏感数据泄露，连 SpaceXSI 自己的内部资料也未能幸免。

Claroc 向外媒 Ars Technica 透露，Grok 生成的应用分享链接可以通过某些 DNS 服务被公开检索，造成一家医院集团、一家消防部门以及 SpaceXSI 的员工信息泄露。

研究人员在博客中写道：“我们感到震惊。开发 Grok 的公司竟然让任何拿到链接的人都能查看自己的内部资料。”

Claroc 将此类页面称为“GhostShares”，因为即使没有收到分享链接，外人也能自行找到并访问这些页面。

SpaceXSI 泄露的内部资料，包括新员工入职计划、涉及 594 个重点客户的销售区域分布图、8 份 X 平台广告提案、4 个仍在使用的广告客户账户管理看板，以及两份 X 品牌安全操作手册。其中只有一个应用设置了密码。

此外，还有 6 家《财富》世界 500 强企业和 26 家员工超过 1000 人的企业受到影响。Claroc 估计，约 2% 的应用包含足以被评为高危或严重级别的敏感信息。

漏洞源于 Grok Build 生成分享链接的方式。Grok 虽然使用 4 个随机单词生成链接标识，随机性最高达到 38 比特，但与谷歌 Gemini 不同，Grok 将这些标识放在域名前，而不是域名后的网址路径中。结果，被动 DNS 服务可以收集这些链接，并将其记录在公开可检索的数据库中。

Claroc 将发现的问题通报给 SpaceXSI 和受影响企业，部分企业迅速采取措施，防止信息继续泄露。不过，SpaceXSI 直到 Claroc 在 X 平台上点名马斯克和另一名公司高管后才作出回应。

随后，SpaceXSI 下架了 24 个暴露内部资料的自家应用。对于其他 Grok 用户和机构仍可被公开访问的应用，SpaceXSI 并没有采取同样措施。