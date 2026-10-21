SpaceX 第三季度 AI（SI）支出再创新高，相关业务收入 76 亿美元首超星链

IT之家 10 月 21 日消息，SpaceX 今天（21 日）公布的第二份财报显示，公司 AI（官方公告列为 SI，为贴合中文习惯，下文称 AI）支出再创新高，资本开支不久后甚至可能翻倍。

SpaceX 今年第三季度的 AI 资本开支达到 164 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,097.38 亿元人民币），延续了近几个季度持续加大投入的趋势。

SpaceX 继续扩大旗下 Grok 等 AI 业务的基础设施建设，第三季度资本开支总额约 196 亿美元（现汇率约合 1,311.5 亿元人民币），基本符合华尔街分析师的预期。

其中，164 亿美元（现汇率约合 1,097.38 亿元人民币）用于 AI 业务，略低于分析师预期的 169 亿美元（现汇率约合 1,130.83 亿元人民币）。

SpaceX 预计，本季度资本开支还会大幅增加。公司 CFO 布雷特 · 约翰森预测，随着更多算力设施投入运营，资本开支将增至 350 亿至 400 亿美元（现汇率约合 2,341.96 亿至 2,676.53 亿元人民币）。他还预计，新投资能迅速收回成本：“按照现有收费标准，新部署的算力不到一年就能回本。”

财报公布后，SpaceX 股价盘后上涨 4%。

SpaceX CEO 埃隆 · 马斯克在财报电话会议上指出，AI 基础设施建设的最大瓶颈不再是芯片：“说到 SpaceX 的超级智能业务 SpaceXSI，‘sexy’什么的，随便吧。我想大家开始意识到，部署超级智能面临的主要限制不是芯片，是供电、散热和基础设施。”

SpaceX 第三季度 AI 业务收入环比大幅增长，达到 76 亿美元（现汇率约合 508.54 亿元人民币），超过分析师预期的 63 亿美元（现汇率约合 421.55 亿元人民币）。

凭借 76 亿美元（现汇率约合 508.54 亿元人民币）的收入，AI 业务正式超过了 SpaceX 旗下的星链业务。该季度，星链收入为 52 亿美元（现汇率约合 347.95 亿元人民币）。

据《商业内幕》报道，SpaceXSI 的算力租赁业务取得了一定成效，客户涵盖 Anthropic、谷歌和 Reflection AI。在上一次财报电话会议上，SpaceX CFO 布雷特 · 约翰森披露，算力租赁协议为公司带来了 16 亿美元（现汇率约合 107.06 亿元人民币）的额外收入。

马斯克表示，SpaceX 收到的算力租赁请求多得应接不暇：“说实话，所有超大规模云服务商，还有几十家规模较小的企业，都在不停地催着我们，希望租用更多算力。如果全部答应，现有算力根本不够租，甚至可以租出去好几轮。”

至于 SpaceX 的算力如何分配，马斯克回应称，具体比例会逐月调整：“大致来说，我们希望各占一半，一半留给自己使用，另一半出租给其他企业。但比例也可能变成六四开，哪一方占六成都有可能。”