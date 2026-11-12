ARM 生态再迎重磅拼图：Adobe InDesign / InCopy 22.0 原生适配骁龙 X Elite 芯片

IT之家 11 月 12 日消息，美国当地时间 11 月 10 日召开的 Adobe MAX 2026 大会上，Adobe 宣布扩大 Windows on Arm 支持，自 22.0 版本起，排版软件 InDesign 与文稿编辑软件 InCopy 已支持 ARM64 原生运行。

Adobe 官方表示自 22.0 版本开始，在搭载骁龙 X 系列处理器的 Windows 设备上，排版软件 InDesign 与配（IT之家注读音：pèi）套文稿编辑工具 InCopy 不再依赖模拟转换，可以在设备上原生运行。对使用骁龙笔记本的创作者而言，这意味着两款出版工具从“兼容运行”走向直接适配芯片架构。

系统要求方面，IT之家援引博文介绍，Adobe 列出的最低处理器配置为骁龙 X Elite X1E-78-100（最高 3.4 GHz，12 核），支持高级矢量扩展指令集 2 (AVX2)，配合高通 Adreno 图形处理器。

操作系统需达到 Windows 11 24H2 的 26100.7623 版本，或 25H2 的 26200.7623 版本。若启动时出现 0xc0000142 错误，官方建议更新 Windows 11。

原生适配仍有使用边界。目前，Windows on Arm 平台尚不支持相关扩展和插件，Creative Cloud 桌面应用也不会显示对应插件入口。此外，导入 HEIC、HEIF 图片需要同时安装 HEIF 图像扩展和 HEVC 视频扩展。

与此同时，Photoshop、Premiere、After Effects 及 Substance 3D Painter 测试版针对高性能 Arm 电脑进行了优化，展示平台包括搭载 NVIDIA RTX Spark 的 Surface Laptop Ultra。