约 15.7 万 TB：铠侠与戴尔打造出全球首个 157PB 单机柜对象存储方案，采用 640 块 245.76TB SSD

IT之家 11 月 12 日消息，当地时间 11 月 11 日，铠侠宣布与戴尔科技集团合作，利用铠侠 LC9 系列 245.76TB 固态硬盘，打造出了单个标准 42U 机架内的 157PB 对象存储解决方案。双方表示，这是业内首个单机架 157PB 对象存储方案。

该方案采用戴尔 ObjectScale 软件定义对象存储平台，部署在 16 台 PowerEdge R7725xd 服务器上，共配置 640 块铠侠 LC9 系列 245.76TB SSD，提供 157PB 原始容量。

据介绍，戴尔 ObjectScale 是面向非结构化数据工作负载的企业级云规模对象存储平台，适用于 AI 训练、大数据分析和云原生应用等场景。

铠侠表示，随着 AI 工作负载推动非结构化数据持续增长，高容量 NVMe SSD 有助于在不同比例增加数据中心机柜空间、电力和散热需求的情况下，集中存储更多数据。

铠侠官方并未公布 LC9 系列产品的标准零售价，部分海外集成商 / 分销商报价约 2.1 万至 3 万美元（IT之家注：现汇率约合 14 万至 20.1 万元人民币）。以此计算，仅 640 块硬盘的价值就超过了 1,344~1,920 万美元（现汇率约合 8,985.7 万 ~1.28 亿元人民币）。

铠侠 LC9 系列采用该公司第八代 BiCS FLASH 3D QLC 闪存技术和 32 Die 堆叠架构，E3.L 规格容量最高为 245.76TB，2.5 英寸和 E3.S 规格容量最高为 122.88TB。该系列还支持闪存颗粒故障保护，平均故障间隔时间（MTTF）为 250 万小时。

规格方面，LC9 系列符合 PCIe 5.0、NVMe 2.0 和 NVMe-MI 1.2c 规范，并支持部分 Open Compute Project（OCP）数据中心 NVMe SSD 规范 v2.5 要求，以及灵活数据放置（FDP）功能。安全选项包括 SIE、SED 和 FIPS 140-3 验证，并支持 CNSA 2.0 固件签名。