戴尔推出 UltraSharp“焕新版”4K 显示器：32 英寸 5199 元，27 英寸 3999 元

IT之家 10 月 24 日消息，戴尔京东自营店新上了两款 UltraSharp“焕新版”显示器，但本质上是一次渠道型号的调整。

其中，32 英寸的 U3226QER 定价 5199 元，IT之家此前已有报道；27 英寸的 U2726QER 到手价 3999 元。Chiphell 论坛上有用户挖掘发现，两款型号分别对应此前的 U3225QE 和 U2725QE，新旧型号被列为衍生关系，共用相同的面板与光学测试数据，功耗指标也完全一致。两者最直观的区别在边框颜色：U3226QER 和 U2726QER 改为银色支架与银色背板，前代则为黑色。

两款显示器均采用进阶版 IPS Black 面板，对比度 3000:1，峰值亮度 600 尼特，支持 10-Bit 色彩和 120Hz 刷新率。

差异主要出现在 HDR 认证上：32 英寸 U3226QER 支持 HDR 600，27 英寸 U2726QER 为 HDR 400。

色彩覆盖方面，两者均标称 100% sRGB、100% BT.709、99% DCI-P3 和 99% Display P3，出厂校色全屏色准 ΔE＜1.5，并搭载戴尔控色系统用于色彩校准。护眼部分通过 TUV 五星锐视认证，硬件级防蓝光相比上一代减少 15% 有害蓝光。

接口配置是这一代 UltraSharp 的延续性优势，两款机型均提供 3 个 HDMI 2.1、1 个雷电 4 上行接口（140W 供电，支持 DP 1.4）、1 个雷电 4 下行接口（15W，支持菊花链）、1 个 10Gbps USB-C、4 个 10Gbps USB-A、2.5GbE RJ45 网口以及音频输出，并配有弹出式 USB Hub，内含 1 个 USB-A 和 2 个 USB-C。支架支持 150mm 高度调节、-5° 至 21° 俯仰、±45° 左右旋转和 ±90° 垂直旋转，底座尺寸经过收窄，对小桌面更友好。

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