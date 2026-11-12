百度李彦宏发布大模型的交易所“词元所”：宣称中立、可信，给模型提供商打分

IT之家 11 月 12 日现场消息，在今日的百度世界大会 2026 活动中，百度创始人李彦宏宣布推出一个全新的大模型服务平台 —— 词元所。

李彦宏表示，当一个开发者或者一家企业，真正想把模型用起来的时候，往往会发现模型越多，选择越困难。同一款模型有的贵，有的便宜，来源五花八门，质量参差不齐，选来选去就是不放心，不敢用。

词元所就是为了解决这个难题而生，宣称是一个中立、可信的大模型交易平台。李彦宏介绍称，这个交易所可以类比证券交易所。证券交易所吸引好的公司上市，让投资人发现和投资好的公司；词元所则是希望汇聚好的模型和模型提供商，让企业和个人能够便捷地找到购买和使用可信的模型。

IT之家在大会现场了解到，词元所宣称会对模型资源做全面的准入测试，覆盖模型、指纹比对、模型能力测试、性能指标测试、可用性测试等，还会对模型质量参数持续监测。通过这些手段，词元所尽可能把偷换模型、虚标参数这样的动作都挡在门外，确保进来的每一家模型资源都是有保证的。

词元所也会对模型提供方在服务质量、兑现度、安全合规、商业履约等多个维度打分，并给出信用评级标签。对于那些信用下降的模型提供方，词元所会在第一时间主动提醒用户。而这些所有的数据都会沉淀为公开可查的信用档案。

词元所上线一个月，供应资源数已超过 100 个，日均调用 Token 数已突破 7000 亿。