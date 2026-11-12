遏制烦人的网页 Cookie 弹窗，苹果 Safari 27.3 浏览器拟引入新隐私选项

IT之家 11 月 12 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（11 月 11 日）发布博文，报道称在 iOS 27.3 首个 Beta 开发者预览版中，苹果公司计划为 Safari 浏览器引入“全局隐私控制”（Global Privacy Control，简称 GPC）选项，未来有望减少用户反复处理 Cookie 同意弹窗的麻烦。

IT之家援引博文介绍，该选项位于“设置 → 应用 → Safari 浏览器 → 高级”中。按照苹果的说明，开启后，Safari 可以要求网站不要出售或共享用户数据。不过，苹果同时提醒，这可能导致部分网站无法正常运行，甚至完全无法使用。

新闻记者 Nick Heer 指出，这项新标准实际上是替代“请勿追踪”（Do Not Track）功能，并具有全局效力，支持用户一次性表明其追踪偏好，理论上，之后就不会再看到 Cookie 同意横幅了。

不过 9to5Mac 指出 Safari 浏览器启用该选项后，并不意味着能一键清除所有 Cookie 弹窗，实际效果仍取决于网站是否支持 GPC，以及当地法规是否要求网站遵守相关信号。报道称目前已有部分网站接入，但多数网站尚未支持。

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