马斯克晒 SpaceX 星舰“筷子夹”飞船近距离照片：“我拥抱了它”

IT之家 11 月 15 日消息，当地时间 11 月 14 日，SpaceX 在星舰第 15 次试飞中首次用发射塔机械臂接住从轨道返回的第二级飞船，这是星舰飞船首次完成发射塔捕获。

随后，该公司创始人马斯克在社交平台连续发文并分享该飞船近距离照片，他写道：“多亏了 SpaceX 那群才华横溢的团队，这一伟大时刻终于到来了”“当 42 号飞船返回时，我拥抱了它。”

据IT之家此前报道，SpaceX 第 15 次试飞的星舰组合体于美国中部时间 13 日下午（北京时间 14 日清晨）从得克萨斯州星际基地升空，由超重型助推器与飞船组成。任务原计划让两级同时返回发射场，由发射塔上俗称“筷子”的机械臂分别捕获。

第二级飞船捕获发生在 11 月 14 日 16:20（IT之家注：北京时间 11 月 15 日 5:20），距升空约 22.5 小时。飞船完成约 14 圈轨道飞行后启动发动机离轨，再入大气层并完成着陆点火，最终落入发射塔机械臂之间。

一级回收未能同步完成。SpaceX 表示，超重型助推器 B22 在返航途中出现低燃料告警，捕获程序取消，助推器改道在墨西哥湾溅落。虽然未能完成“双捕获”尝试，但距离这一步目标已经更近一步。