BLG 战队 Knight 拿下《英雄联盟》S16 全球总决赛 FMVP，与 Bin 成为中国 LPL 首位大满贯中单、上单

IT之家 11 月 15 日消息，今天，在美国纽约举行的 2026 年《英雄联盟》全球总决赛（S16）中，中国战队 BLG 以 3 比 1 的比分战胜韩国 Gen.G 战队夺得冠军，BLG 中单选手 Knight 获 FMVP。

IT之家注意到，队内中单 Knight、上单 Bin 正式集齐 LPL 春夏联赛冠军、MSI 季中冠军赛冠军、全球总决赛冠军，达成职业生涯大满贯成就。二人分别成为 LPL 历史上首位解锁大满贯的中单选手与上单选手，双双创造赛区历史。

另外，自 2013 年至 2025 年，S 赛冠军中单连续 13 届均为韩国选手；期间 LPL 战队三次夺冠，中单选手也为韩国籍。如今，中国选手 Knight 终结了这一延续 13 届的纪录。

据IT之家此前报道，BLG 战队队史一共进过 4 次 S 赛，拿到四强、亚军、十六强战绩。S14 是队史首次进决赛，最终 2:3 遗憾负于 T1 战队。BLG 战队今年再进 S 赛气势如虹，连斩 HLE、DK、T1、GEN 四支 LCK 赛区战队。先是在半决赛战胜 Faker 领衔的 T1 战队，为 LPL 赛区打破 13 年 BO5 不胜魔咒，再进决赛力压 GEN 战队夺冠，成为首支在单届全球总决赛淘汰全部 LCK 队伍并夺冠的战队。