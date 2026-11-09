打破 13 年魔咒！BLG 战队 3:1 战胜 T1 挺进《英雄联盟》S16 决赛，Faker 无缘四连冠

IT之家 11 月 9 日消息，在刚刚结束的《英雄联盟》2026 全球总决赛（S16）淘汰赛半决赛比赛中，来自 LPL 赛区的 BLG 战队，以 3:1 的比分战胜韩国 LCK 赛区的 T1 战队，挺进最终决赛。

IT之家附官方赛况如下：

BLG 1:0 T1

3 分钟，T1 中野支援下路，Keria 洛击败库奇，拿下一血； 15 分钟，双方争夺峡谷先锋，Xun 纳亚菲利抢到峡谷先锋，Knight 奥莉安娜完美大招并拿下双杀，BLG 击败 T1 三人； 27 分钟，中路发生团战，Bin 奎桑提主宰战场，Knight 奥莉安娜双杀，BLG 打出一换四； 29 分钟，双方争夺大龙，ON 诺提勒斯控制拉满，Knight 奥莉安娜再次双杀，BLG 击败 T1 四人并推平基地拿下胜利。

BLG 1:1 T1

3 分钟，Oner 李青支援上路，Doran 奥拉夫击败卡蜜尔，拿下一血； 22 分钟，双方争夺小龙，Oner 李青拿到龙魂，Doran 奥拉夫双杀，T1 打出二换四； 27 分钟，河道发生团战，Oner 李青双杀，后续追击中 Doran 奥拉夫双杀，T1 再次二换四并拿下大龙； 31 分钟，T1 进攻 BLG 高地，Doran 奥拉夫和 Faker 辛德拉分别双杀，T1 团灭 BLG 并推平基地拿下胜利。

BLG 2:1 T1

2 分钟，Oner 嘉文四世支援下路击败娜美拿下一血，但随后 ON 娜美利用小兵留住希维尔，双方一换一； 27 分钟，上路发生团战，Xun 潘森大招完美绕后，ON 娜美控制拉满，BLG 击败 T1 三人； 32 分钟，双方争夺小龙，Xun 潘森拿下龙魂并开启大招果断追击，Viper 伊泽瑞尔双杀，BLG 二换四并拿下大龙； 35 分钟，BLG 进攻 T1 高地，BLG 完美应对 T1 开团，Knight 塔莉垭给出关键控制，BLG 击败 T1 三人并推平基地拿下胜利。

BLG 3:1 T1

8 分钟，双方争夺虚空巢虫，Viper 艾希击败孙悟空拿到一血，BLG 击败 T1 三人； 17 分钟，双方争夺小龙，ON 萨勒芬妮完美大招命中三人并拿下双杀，BLG 打出一换四并拿下小龙； 27 分钟，河道发生团战，Oner 孙悟空果断大招开团，Faker 阿卡丽打出爆炸伤害，T1 二换五并顺势拿下大龙； 37 分钟，中路发生团战，ON 萨勒芬妮和 Xun 斯卡纳完美配合击败孙悟空，BLG 击败 T1 三人并推平基地赢下比赛。

IT之家注意到，LPL 队伍此前在 S 赛从来没有赢过 T1 的 BO5 赛局，此次 BLG 战胜对手也是为 LPL 赛区打破魔咒。从 S3 到 S15，T1 在世界赛 BO5 对阵 LPL 队伍此前取得了 13 连胜，胜率 100%。

此外，韩国传奇电竞选手 Faker 曾在 S13、S14、S15 三届世界赛夺冠，本届赛事则无缘冲击四连冠。

《英雄联盟》2026 全球总决赛（S16）最终决赛将于 11 月 15 日 3:00 举行，BLG 的对手将是另一支 LCK 赛区战队 GEN ，BLG 能否创造新的奇迹，大家拭目以待。