NINJUTSO 推出 TEN AIR PRO 鼠标：搭载 50K 传感器，599 元

IT之家 11 月 15 日消息，电竞外设制造商 NINJUTSO 昨日推出了鼠标新品 TEN AIR PRO。这一型号搭载 AIMNINJA PRO 50 光学传感器，拥有 50000 cpi / DPI 的分辨率。

TEN AIR PRO 延续了上代的无孔模具设计，三维 124.5 × 63.9 ×39 (mm)，横卧宽度 59.7mm，前端高度 26.5mm，起始质量 45±1g，适配全部握姿。

该型号基于原相 PAR2863 主控，搭载经预压的机械式单刀双掷微动开关（硬件扫描率 32kHz、触发力度 0.57N），中键手感更为轻柔，覆盖 HyperFinish 涂层，搭配 100% PTFE（聚四氟乙烯）脚贴。

这款鼠标在有线和无线模式下均支持 8kHz 回报率，帧率可达 20000 fps，1kHz 回报率下无线续航可达 130hr。

IT之家了解到，NINJUTSO TEN AIR PRO 鼠标当前可选黑/ 白 2 种颜色，首发期售价 599 元。

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