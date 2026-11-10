雷柏 VT2 RT V2 系列鼠标上市：搭载 Rapid Trigger 按键系统，499 元起

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IT之家 11 月 10 日消息，雷柏 (Rapoo) 即将于今晚 20:00 开始销售 VT2 RT V2 系列鼠标，标准版到手价 499 元、大师版到手价 599 元。
VT2 RT V2 系列搭载基于霍尔效应传感器的 VTCS 可变触发控制系统，提供 10 档触发行程、10 档 Rapid Trigger 行程，可选 3 种点击触感、10 档点击反馈强度、10 种点击音效、10 档点击音量。
VT2 RT V2 系列采用 126×63×40 (mm) 的中大手模具，结合 Nordic nRF54LM20 主控、原相 PAW3955 光学传感器、2M 光学滚轮编码器，按键马达振动寿命 1 亿次，全链路最快按键速度≤0.155ms。
该鼠标标准版集成 800mAh 电池，续航 750hr，质量 63±2g，配备 8K nana 接收器；大师版集成 300mAh 电池，续航 275hr，质量 58±2g，配备屏显无线充型 8K 接收器。
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