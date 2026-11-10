首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

雷柏 VT2 RT V2 系列鼠标上市：搭载 Rapid Trigger 按键系统，499 元起

2026/11/10 18:29:07 来源：IT之家 作者：溯波 责编：溯波
评论：
感谢IT之家网友 肖战割割 的线索投递！

IT之家 11 月 10 日消息，雷柏 (Rapoo) 即将于今晚 20:00 开始销售 VT2 RT V2 系列鼠标，标准版到手价 499 元、大师版到手价 599 元。

VT2 RT V2 系列搭载基于霍尔效应传感器的 VTCS 可变触发控制系统，提供 10 档触发行程、10 档 Rapid Trigger 行程，可选 3 种点击触感、10 档点击反馈强度、10 种点击音效、10 档点击音量。

天猫雷柏 VT2 RT V2 系列 鼠标 499 元起直达链接

VT2 RT V2 系列采用 126×63×40 (mm) 的中大手模具，结合 Nordic nRF54LM20 主控、原相 PAW3955 光学传感器、2M 光学滚轮编码器，按键马达振动寿命 1 亿次，全链路最快按键速度≤0.155ms。

该鼠标标准版集成 800mAh 电池，续航 750hr，质量 63±2g，配备 8K nana 接收器；大师版集成 300mAh 电池，续航 275hr，质量 58±2g，配备屏显无线充型 8K 接收器。

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

  • 淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：雷柏鼠标

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知