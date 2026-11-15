B站“BLG 夺冠时刻”赠送大会员活动细则公布：可领 7 天、每位用户限领一次

IT之家 11 月 15 日消息，《英雄联盟》2026 全球总决赛（S16）冠亚军决赛刚刚结束，来自 LPL 赛区的 BLG 战队以 3:1 的比分力克韩国 LCK 赛区的 GEN 战队，“一穿四”LCK 赛区，勇夺《英雄联盟》S16 冠军。

B站官方今日宣布，为了和大家一起分享这份喜悦，哔哩哔哩为所有人送大会员。今日中午 12 点起登录B站，搜索“大会员”即可免费领取，站内直接到账。

IT之家刚刚查询获悉，目前活动页面已上线，用户登录B站账号后即可领取 7 天大会员，每位用户限领一次（活动暂未开启，中午 12 点开启）。

IT之家附领取时间及方式如下：

领取时间：11 月 15 日 12:00 — 11 月 16 日 12:00；

领取方式：上B站搜索“大会员”即可免费领取，站内直接到账。

公开资料显示，BLG 是B站旗下战队，由哔哩哔哩收购 IMay 战队组建。团队主要荣誉包括 2022 年德玛西亚杯冠军，2023 年 LPL 春季赛亚军与 MSI 亚军，2024 年 LPL 春、夏季赛双冠及 MSI、全球总决赛双亚军，2025 年 LPL 总冠军（Knight 获 FMVP），2026 年 LPL 两赛段冠军、全球先锋赛冠军（Bin 获 FMVP）、MSI 亚军、2026 英雄联盟全球总决赛冠军。

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