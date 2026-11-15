纽约州长就停飞要求美交通部长辞职：美国航空系统的严重失误已成为一种常态

IT之家 11 月 15 日消息，据 CCTV 国际时讯报道，当地时间 11 月 14 日，美国仍有大批航班延误或取消。当天，美国纽约州民主党籍州长霍楚尔发表声明，要求美国交通部长达菲辞职。

她表示，在达菲任内，美国航空系统的严重失误已经成为一种常态。霍楚尔批评达菲更热衷于在媒体面前露脸，而不是解决其主管部门面临的危机。

IT之家注意到，美国联邦航空管理局局长贝德福德在当天的记者会上向美国公众道歉，并称“最糟糕的时期已经过去”，全国航空运输预计 15 日晚能恢复正常。

美国交通部长达菲在 14 日召开的记者会上表示，联邦航空管理局的承包商 L3 哈里斯科技公司在某偏远设施升级系统、安装新路由器时触发了此次中断。达菲称，“我们正在核实事故原因，到底是人为疏漏，也就是 L3 哈里斯科技公司工作人员操作或安装失误，还是他们安装的路由器本身存在故障。目前故障根源尚未查明。”此前一天事发时，该公司工作人员在一处偏远地点作业，将铜质线路改造为光纤线路。

据IT之家此前报道，北京时间 11 月 14 日凌晨，美国航空交通管制系统发生大规模通信故障，美国联邦航空管理局（FAA）在约半小时内将局部停飞升级为全国性地面停飞，要求所有待起飞航班留在地面，直至另行通知。

此次事件最早于北京时间 4 时 46 分发生在芝加哥奥黑尔国际机场，11 分钟后扩大至全美，飞往美国的国际航班按个案处理，已在空中的航班则可正常降落。美国航空协会也发布声明：安全始终是我们的首要任务。目前，在全国范围内航班停飞期间，我们正与美国交通部和联邦航空管理局保持密切沟通。我们感谢旅客的耐心，也感谢一线员工在这一情况下的尽职尽责。受影响的旅客请联系所乘航空公司，获取实时信息。