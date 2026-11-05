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国内航线燃油附加费今日起上调：800 公里及以下上涨 30 元，800 公里以上涨 50 元

2026/11/5 8:09:18 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 11 月 5 日消息，自 2026 年 11 月 5 日起，国内航线旅客运输燃油附加费征收标准调整。800 公里 (含) 以下航段向每位成人旅客收取燃油费 80 元，800 公里以上航段向每位成人旅客收取燃油费 140 元，较此前分别上涨了 30 元和 50 元

具体如下：

  • 国内航线旅客运输燃油附加费收取标准，800 公里（含）以下航段，每位旅客收取人民币 80 元；800 公里以上航段，每位旅客收取人民币 140 元。

  • 按规定享受国内民航成人普通票价 10% 的婴儿，免收燃油附加费。

  • 按规定购买国内民航成人普通票价 50% 的儿童（含无成人陪伴儿童）、革命伤残军人、因公致残的人民警察和残疾消防救援人员，旅客运输燃油附加费收取标准为，800 公里（含）以下航段，每位旅客收取人民币 40 元；800 公里以上航段，每位旅客收取人民币 70 元。

IT之家附今年国内航线燃油附加费（成人）变动如下：

时间800 公里以上800 公里（含）以下
1 月 5 日20 元10 元
4 月 5 日120 元60 元
5 月 16 日170 元90 元
6 月 5 日150 元80 元
7 月 5 日100 元50 元
8 月 5 日70 元40 元
10 月 10 日90 元50 元
11 月 5 日140 元80 元
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关键词：燃油附加费国内航线机票民航

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