国内航线燃油附加费今日起上调：800 公里及以下上涨 30 元，800 公里以上涨 50 元

IT之家 11 月 5 日消息，自 2026 年 11 月 5 日起，国内航线旅客运输燃油附加费征收标准调整。800 公里 (含) 以下航段向每位成人旅客收取燃油费 80 元，800 公里以上航段向每位成人旅客收取燃油费 140 元，较此前分别上涨了 30 元和 50 元。
具体如下：
国内航线旅客运输燃油附加费收取标准，800 公里（含）以下航段，每位旅客收取人民币 80 元；800 公里以上航段，每位旅客收取人民币 140 元。
按规定享受国内民航成人普通票价 10% 的婴儿，免收燃油附加费。
按规定购买国内民航成人普通票价 50% 的儿童（含无成人陪伴儿童）、革命伤残军人、因公致残的人民警察和残疾消防救援人员，旅客运输燃油附加费收取标准为，800 公里（含）以下航段，每位旅客收取人民币 40 元；800 公里以上航段，每位旅客收取人民币 70 元。
IT之家附今年国内航线燃油附加费（成人）变动如下：
|时间
|800 公里以上
|800 公里（含）以下
|1 月 5 日
|20 元
|10 元
|4 月 5 日
|120 元
|60 元
|5 月 16 日
|170 元
|90 元
|6 月 5 日
|150 元
|80 元
|7 月 5 日
|100 元
|50 元
|8 月 5 日
|70 元
|40 元
|10 月 10 日
|90 元
|50 元
|11 月 5 日
|140 元
|80 元