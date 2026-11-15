华为鸿蒙 HarmonyOS 7 游戏秒级启动开关上线，支持提前加载本机热度最高两款游戏

IT之家 11 月 15 日消息，华为在 10 月底面向 Mate 80 / 70 / 60、Pura 80 / 70 等系列机型推送了最新的鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111 版本升级，带来了与 iPhone 双机互联，实况窗分享等功能。

IT之家注意到，华为还为升级 HarmonyOS 7 系统的用户带来了“游戏秒级启动”功能的开关（入口较深：呼出游戏中心 → 设置 → “游戏秒级启动”开关，需升级至最新的 111 版本）。

系统将在 CPU、温度及内存等条件满足时，根据用户习惯提前加载本机热度最高的 2 款游戏以缩短启动时间。 当前仅支持部分游戏。更多游戏适配中，敬请期待。

该功能适配机型范围较为宽泛，IT之家实测，新麒麟中最早一批发布的机型，如 Mate 60 等确认支持该功能。同时，近期开放升级的 MatePad Pro 13.2 英寸 2023 款平板等老设备也支持该功能。

华为官网最新显示，游戏秒启功能适配的游戏包括《巨兽战场》《侠隐风云》《僵尸前线 3D》《地铁跑酷》《最佳 11 人》《贪吃蛇大作战》《长安幻想》《最佳球会》《NBA 巅峰对决》《决战羽毛球》《穿越火线：枪战王者》《指尖四川麻将》等。另外，游戏《原神》和《洛克王国》也确认支持。