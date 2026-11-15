华为麒麟 9050 系列芯片新一代巴龙 AI Modem 情报公开：首创融合通信架构、业界首发四卡三待

IT之家 11 月 15 日消息，华为官方今日继续揭秘首款「逻辑折叠」技术 τ 芯片 —— 麒麟 9050 系列更多配置信息，今日最新公开了新一代巴龙 AI Modem 的情报。

据介绍，新一代巴龙 AI Modem 首创融合通信架构，含 Modem AI 通信架构、多系统协同架构和星地一体融合架构，支持智能选网、地铁模式和极速回网功能，宣称对比 A 手机 18 Pro Max 火车游戏卡顿降低 48%、演唱会传图耗时降低 46%、地铁刷短视频卡顿降低 32%、户外回网等待降低 83%。

新一代巴龙 AI Modem 支持蜂窝极速大上行，宣称对比 A 手机 18 Pro Max 峰值场景提升 43%、拥塞场景提升 83%、弱网场景提升 49%、高速场景提升 69%；业界首发四卡三待，支持 2×SIM+2×eSIM 任选三卡使用，同时提供 AI 境外转打检测功能，宣称“境外转打诈骗电话检出率 90%+”。

据IT之家此前报道，在华为今年 10 月举行的 2026 麒麟媒体沟通会上，华为半导体业务无线终端芯片产品管理部部长徐松余表示，麒麟 9050 系列作为首款逻辑折叠的 τ 芯片，将开启未来 10 年新征程。

徐松余表示，首款逻辑折叠 τ 芯片 —— 麒麟 9050 系列在中国半导体产业界的支持下成功量产。他呼吁半导体产业界和学术界的合作和支持，未来属于开放合作，没有一家企业可以独自解答所有答案。

相关阅读：