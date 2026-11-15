Epic CEO 炮轰“Steam 强制要求游戏标注 AI 使用情况”，称开发公司不接受 AI 将丧失竞争力

IT之家 11 月 15 日消息，Epic Games 首席执行官蒂姆 · 斯威尼（Tim Sweeney）在接受外媒 GamesBeat 采访时，认为 Valve 要求开发者在 Steam 平台中“标注 AI 使用情况”的做法不合理。

斯威尼表示，大型游戏开发商（独立游戏开发者及其细分领域不在此列）未来将因 AI 技术发生彻底改变。如果开发团队拒绝采用 AI，必然会被竞争对手甩在身后，最终因成本效率问题失去竞争力，甚至无法继续经营。

他进一步指出，如果一支团队能够以其他团队四分之一的成本或时间完成同样的游戏，而未来这一效率差距甚至可能扩大到 10 倍，那么传统开发模式将很难与之竞争。

斯威尼认为，游戏公司已经没有忽视这些工具的余地。他表示，游戏开发商并没有高达 75% 至 95% 的利润率，能够承受因生产效率不足而带来的竞争风险。

对于 Valve 要求开发者披露 AI 使用情况的政策，斯威尼认为这项规定并不公平，因为它容易让玩家将 AI 技术与低质量游戏联系起来。在他看来，AI 既可以用于制作优秀游戏，也可能被用于制作质量不佳的作品。

斯威尼表示，目前反对 AI 的群体中存在一股抵制浪潮，部分人试图通过针对开发者个人、恶意刷差评等方式，阻止游戏行业采用 AI 技术。因此，他一直努力向更多游戏开发者传达自己的观点。他认为，整个行业必须克服这些阻力，积极采用 AI 技术并加速开发优秀游戏，因为这已经关系到行业内各家公司的生存。

当被问及 Steam 的 AI 标注是否只是为了帮助玩家了解游戏开发过程时，斯威尼直言自己完全不认同这种说法。他还指出，玩家本来就可以通过游戏评价了解作品的质量、内容规模、娱乐性等信息。

他进一步解释称，无论是否使用 AI，开发者都能制作出优秀或糟糕的游戏。同样的情况也适用于不同游戏引擎、开发工具、制作方式、国家和开发团队。如果将 AI 与低质量游戏直接挂钩，对于那些利用 AI 制作优秀作品的开发者而言显然并不公平。这种将个别负面案例归咎于整个技术领域的做法，是所有游戏开发者都应该反对的。

斯威尼还认为，Steam 的 AI 标注政策正在被恶意利用，当前反 AI 群体确实在借助这些标签损害开发者的声誉，并打击相关游戏项目的市场前景。