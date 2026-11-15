美国迈阿密国际机场发生客机与货机相撞事故，造成 2 人轻伤

IT之家 11 月 15 日消息，据 CNN 报道，当地时间 11 月 14 日晚，在迈阿密国际机场的停机坪上，两架飞机发生了相撞。而就在一天前，全美范围内的航班停飞导致了大量航班被取消，旅行秩序严重混乱。

IT之家从报道获悉，两架飞机是在滑行时相碰，一架巴拿马航空波音 737 的翼尖撞上一架 UPS 波音 767 的机头。据美国联邦航空管理局（FAA）通报，碰撞发生在两架飞机滑行过程中，塔台管制员此前已指示 UPS 机组避让巴拿马航空的航班，该局正在调查这起事故。

迈阿密国际机场传播总监 Greg Chin 向 CNN 表示，事故发生于当晚约 9:15，2 名伤者伤势轻微，已由消防和救援人员在现场处理。

一名巴拿马航空乘客描述，飞机落地后以正常速度滑行，突然周围说话声变大，随后是一片惊呼，接着另一架飞机撞了上来；客舱内飞机猛地横向一顿，部分乘客一度慌乱，机组迅速让大家保持坐姿。

巴拿马航空在声明中称，该航班 166 名乘客和 6 名机组人员已全部下机，飞机被拖回航站楼，公司对事故给乘客带来的不便表示遗憾，并将配合有关部门调查。UPS 表示机组人员安全，将配合当局查明原因。

涉事巴拿马航空航班刚从巴拿马首都巴拿马城飞抵迈阿密，UPS 航班当时正准备飞往哥伦比亚首都波哥大。事故前一天，FAA 曾发布全国范围的地面停飞指令，大量航班取消，全美机场正陆续恢复正常运行。