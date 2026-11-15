中科曙光万伟：高速互连是破解算力集群规模瓶颈的关键

IT之家 11 月 15 日消息，据界面新闻报道，11 月 15 日，在第八届中国超级算力大会（ChinaSC 2026）暨中国智能计算产业联盟理事会年会上，中科曙光高速网络互联产品部总工程师万伟提出高速互连是算力基础设施实现规模扩展的关键，需要通过系统级创新，让更大规模的计算资源高效协作。

万伟表示，中科曙光自研的 scaleFabric 高速网络将组网架构与通信优化相结合，减少计算资源之间的通信等待，并通过故障快速恢复降低网络异常对任务执行的影响，保障超大规模智算集群高效运行。

据IT之家 2026 年 3 月报道，中科曙光 3 月 12 日发布首款全栈自研 400G 无损高速网络 scaleFabric，官方称其从底层 112G SerDes IP、交换与网卡芯片到整机、驱动及管理软件均实现自主研发。

据官方公布信息，scaleFabric400 网卡端口带宽达 400Gbps，端到端通信时延低至 0.9 微秒；交换机单端口带宽 800Gbps，整机交换容量双向 64Tbps，交换时延约 260 纳秒，链路故障恢复时间小于 1 毫秒。

官方称，该网络单子网互连规模可扩至 11.4 万卡，为传统 InfiniBand 的 2.33 倍，交换机端口密度提升 25%，组网总成本可降低约 30%。

据官方 10 月公布的信息，由中科曙光牵头起草的《智能计算集群高速网络管理技术规范》已获批立项，为国内首个立项的 RDMA 高速网络国家标准。

IT之家查询获悉，scaleFabric 已部署于国家超算互联网郑州核心节点，支撑三套万卡级 scaleX 智算集群上线运行，总规模达 3 万卡。