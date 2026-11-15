R 星《GTA6: The Album》官方原声专辑完整歌曲列表意外曝光，原定 11 月 19 日才公开

IT之家 11 月 15 日消息，据 IGN 报道，一家“疑似为 Barnes & Noble”的经销商已经提前展示《Grand Theft Auto VI：The Album》双 LP 黑胶唱片的包装，导致专辑内全部歌曲及演唱者名单曝光，相应专辑原定于 11 月 19 日才会正式上架开放购买，定价为 50 美元（IT之家注：现汇率约合 334.5 元人民币）。
需要注意的是，此次曝光的《Grand Theft Auto VI：The Album》与法国电子音乐组合 Justice 制作的《Grand Theft Auto VI：Original Score》并非同一张专辑。后者由获得格莱美奖的 Justice 负责制作，同样计划推出实体版本，发行日期定于 2026 年 12 月 11 日。
目前，外媒 Rolling Stone 也通过消息人士确认了这份曲目列表真实性，IT之家整理如下：
Side A
Starting from Zero – Justice (feat. Michael McDonald)
That's It – Yung Lean (feat. Future & Metro Boomin)
Ahh Yea – Playboi Carti
Rhyno – Travis Scott
Sexy Magic – CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred Again.. & Étienne de Crécy
Flower in a Hurricane – Justice (feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & The Lizard Wizard)
Go Easy – Dua Lipa
Last Thing You Need – Morgan Wallen
Side B
X – Jhayco
Suzuki – Fuerza Regida
Macacoa 2000 – Rauw Alejandro
Dance With Me – Boogie Wit Da Hoodie (feat. Elkan)
Bigger – Burna Boy
Count Up – Gunna
Let's Rock – Kodak Black & Don Toliver
Wakin Up Flex – Young Thug
IKYFL – Tee Grizzly
TF? – Don Toliver
Side C
Don't Chart – Cardi B
GMA – JT
Power Trip – Jennie
Blood in Your Eyes – Tove Lo
Fast Emotion – Zara Larsson
Sweet Like Candy – Camila Cabello
Only One – Fcukers
Sanduneguea – Arca
TRDWFE – Rina Sawayama
Side D
All Again – Rose Gray
Crazy for You – Lana Del Rey
Largate – Kali Uchis & Helado Negro
No Me Busques – Omar Apollo
Bright Lights, Big City – Keith Richards
Stone Cold Krazy Luuv – Jesse Johnson & DāM-FunK
Overtown Lights – Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper