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R 星《GTA6: The Album》官方原声专辑完整歌曲列表意外曝光，原定 11 月 19 日才公开

2026/11/15 14:23:24 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 11 月 15 日消息，据 IGN 报道，一家“疑似为 Barnes & Noble”的经销商已经提前展示《Grand Theft Auto VI：The Album》双 LP 黑胶唱片的包装，导致专辑内全部歌曲及演唱者名单曝光，相应专辑原定于 11 月 19 日才会正式上架开放购买，定价为 50 美元（IT之家注：现汇率约合 334.5 元人民币）

需要注意的是，此次曝光的《Grand Theft Auto VI：The Album》与法国电子音乐组合 Justice 制作的《Grand Theft Auto VI：Original Score》并非同一张专辑。后者由获得格莱美奖的 Justice 负责制作，同样计划推出实体版本，发行日期定于 2026 年 12 月 11 日。

目前，外媒 Rolling Stone 也通过消息人士确认了这份曲目列表真实性，IT之家整理如下：

Side A

  • Starting from Zero – Justice (feat. Michael McDonald)

  • That's It – Yung Lean (feat. Future & Metro Boomin)

  • Ahh Yea – Playboi Carti

  • Rhyno – Travis Scott

  • Sexy Magic – CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred Again.. & Étienne de Crécy

  • Flower in a Hurricane – Justice (feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & The Lizard Wizard)

  • Go Easy – Dua Lipa

  • Last Thing You Need – Morgan Wallen

Side B

  • X – Jhayco

  • Suzuki – Fuerza Regida

  • Macacoa 2000 – Rauw Alejandro

  • Dance With Me – Boogie Wit Da Hoodie (feat. Elkan)

  • Bigger – Burna Boy

  • Count Up – Gunna

  • Let's Rock – Kodak Black & Don Toliver

  • Wakin Up Flex – Young Thug

  • IKYFL – Tee Grizzly

  • TF? – Don Toliver

Side C

  • Don't Chart – Cardi B

  • GMA – JT

  • Power Trip – Jennie

  • Blood in Your Eyes – Tove Lo

  • Fast Emotion – Zara Larsson

  • Sweet Like Candy – Camila Cabello

  • Only One – Fcukers

  • Sanduneguea – Arca

  • TRDWFE – Rina Sawayama

Side D

  • All Again – Rose Gray

  • Crazy for You – Lana Del Rey

  • Largate – Kali Uchis & Helado Negro

  • No Me Busques – Omar Apollo

  • Bright Lights, Big City – Keith Richards

  • Stone Cold Krazy Luuv – Jesse Johnson & DāM-FunK

  • Overtown Lights – Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper

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